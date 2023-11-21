الدوحة، قطر: أعلن مطار حمد الدولي عن تعاونه مع شركة سيسكو لتعزيز أجندة التحول الرقمي الخاصة به وإحداث ثورة في العمليات التشغيلية ، وتعزيز تجربة العملاء، والاستفادة من التقنيات المبتكرة في مجال الطيران. و يأتي هذا التعاون بناءً على اتفاقية التفاهم التي وقعتها مجموعة الخطوط الجوية القطرية مع شركة سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والتعاون والأمن السيبراني.

وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف أوجه التآزر التي تتماشى مع التزام مطار حمد الدولي بتبني أحدث التقنيات. حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير خارطة طريق تكنولوجية من شأنها إعادة تعريف تفاعل المسافرين في المطار، ورفع تدابير السلامة والأمن، وتحسين قنوات الاتصال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال السيد سهيل قادري نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي: "يتماشى هذا التعاون بسلاسة مع رؤيتنا الرامية إلى وضع معايير جديدة في قطاع الطيران من خلال الابتكار الرقمي، ونحن سعداء بالشروع في هذه الرحلة الجديدة مع سيسكو. نهدف في مطار حمد الدولي إلى تحقيق قيمة فريدة لمسافرينا وموظفينا وشركائنا والارتقاء بمنشأتنا وبمجال الطيران بأكمله إلى مستويات أعلى".

ويعد هذا التعاون الاستراتيجي جزءاً من برنامج سيسكو للتسريع الرقمي، وهو عبارة عن شراكة استراتيجية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع جداول أعمالها الوطنية للرقمنة وخلق قيمة جديدة للبلدان والشركات والمواطنين. ينشط البرنامج في قطر منذ عام 2019، ويستفيد من قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية والتعليم والأعمال والمجتمعات الذكية، للمساعدة في مواجهة التحديات الوطنية من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.

وقال حسن خان، المدير العام لشركة سيسكو قطر: "يسعدنا العمل مع مطار حمد الدولي لتمكين منظومته الرقمية وتمهيد الطريق لتحقيق إمكانات هائلة بفضل قوة التقنيات التحويلية. وستتيح لنا خبرة سيسكو الكبيرة معالجة الأولويات الاستراتيجية للمطار، مع استمراره في النمو وتقديم خدمات جديدة لتحويل تجربة المسافرين بشكل فعال".

وكجزء من استراتيجيته للتحول الرقمي، يستثمر مطار حمد الدولي باستمرار في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين العمليات وتوفير رحلة مطار سلسة ومحسنة للزوار والمسافرين. ومنذ إطلاق عملياته التشغيلية في عام 2014، حافظ المطار على التزامه بتقديم تجربة لا مثيل لها للمسافرين والشركاء التجاريين.

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