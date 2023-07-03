احتفى مطار الشارقة بوصول أول دفعة من الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية، بعد رحلتهم إلى بيت الله الحرام والطقوس الروحانية التي عاشوها خلال أدائهم مناسك الحج.

وخلال استقبالهم أول وفود الحجّاج، دأب موظفو مطار الشارقة على مساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات وصولهم للمطار والترحيب بهم على أرض إمارة الشارقة، مقدّمين الورود والضيافة العربية لهم، وسط أجواء من الألفة والحفاوة وحسن الترحاب.

ووضعت هيئة مطار الشارقة الدولي كافة إمكانياتها لتسهيل رحلات الحجّاج وشكلت فريق عمل متكامل لمساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم وتقليل وقت انتظارهم في المطار.

بدورهم، عبّر الحجاج عن سعادتهم بالاستقبال الحار والتقدير الملموس الذي لاقوه من قبل موظفي المطار ورضاهم عن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدّمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل وصولهم.

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