في اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة

شركة مطار البحرين تعتمد برنامجاً جديدا ًمخصصاً للمسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية لتوفر لهم تجربة سفر سلسة ومريحة.

المحرق، البحرين: أطلقت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، مبادرة "احنا نشوف تحدياتك" لأصحاب الاعاقات غير المرئية المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بمناسبة اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة وذلك تحت رعاية وحضور رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة. أقيمت الفعالية بحضور كل من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة الدكتور جيفري جوه، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في مطار البحرين الدولي

يعد مطار البحرين الدولي المطار الثاني في منطقة الشرق الأوسط في اعتماده لبرنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات الخفية، الذي يهدف الى وضع خيارات متعارف عليها تسهل حركة المسافرين من أصحاب الاعاقات المرئية وغير المرئية من خلال منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة. ويمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط "دوار الشمس". وبذلك، سيكون من السهل على موظفي المطار المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس عباد الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.

من خلال هذا البرنامج، يمكن للمسافرين من أصحاب الاعاقات غير المرئية كمرض التوحد، اضطرابات القلق، الخرف أو مرض كرون وغيرها، والذين يحتاجون مساعدة خاصة التوجه مباشرة إلى مكتب تسجيل الوصول B19، حيث يمكنهم استلام شريط زهرة عباد الشمس الذي يعطي اشارة الى موظفي المطار إلى أن حامل هذا الشريط يتطلب معاملة خاصة خلال إجراءات المطار الأمنية، الإجراءات الخاصة بالصعود إلى الطائرة أو أثناء تنقلاته في صالات المطار.

وأكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح له على هامش الفعالية على أهمية هذا البرنامج الذي يعد خطوة هامة نحو الوصول إلى مجتمع يتسم بالشمولية وتقبل مختلف الفئات، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة مطار البحرين ووزارة الصحة لتدشين برنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي العام في مملكة البحرين بأهمية توفير البيئة الداعمة لأصحاب الهمم والإعاقات الخفية. منوهاً بأن هذه المبادرة ستسهم بدور هام في تعزيز البيئة الصحية في مطار البحرين الدولي وتمكين هذه الفئة الخاصة من السفر بكل ثقة وراحة.

ومن جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة أن هذه المبادرة تتماشى ورؤية مجموعة طيران الخليج القابضة الرامية الى تعزيز تجربة السفر الى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، حيث يعمل جميع الشركاء الاستراتيجيين عبر مجتمع المطار جنباً إلى جنب للارتقاء بتجربة المسافرين من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية مثل التوحد والتعب المزمن واضطراب ما بعد الصدمة ، كما تتماشى مع قرار الجمعية العامة لمجلس المطارات الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2019 والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان ينصّان على حق جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلاف أنواعها التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية.

موضحاً:" نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات أصحاب الاعاقة في جميع المراحل ومختلف نقاط الاتصال عبر مطارنا، وخاصة أولئك من ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد أو التعب المزمن أو الألم المزمن.

فيما رحب السيد بول وايت، الرئيس التنفيذي لبرنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية، بانضمام مطار البحرين الدولي لهذا البرنامج العالمي معرباً عن تطلعه لرؤية أثر البرنامج في التحول الإيجابي لتجارب السفر لذوي الإعاقات غير المرئية، مشيراً إلى أن تدشين هذا البرنامج يعكس التزام مطار البحرين الدولي بتوفير بيئة مريحة وخدمات داعمة للمسافرين والزوار من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات غير المرئية، ومؤكداً على أن هذه الإعاقات الخفية يجب ألا تشكل بأي حال من الأحوال عائقاً للسفر لدى أصحابها.

يشار إلى أن شركة مطار البحرين أعلنت عن جاهزيتها للتعامل مع مختلف احتياجات هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لهم في إطار هذه المبادرة، من خلال دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة الصحة، لحوالي 100 موظف من مجتمع المطار لتزويدهم بالمهارات اللازمة والمعرفة الأساسية، والتي شملت أمن وشرطة المطار، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شؤون الجمارك، طيران الخليج، السوق الحرة، هلا بحرين وخدمات مطار البحرين (باس).

يعتبر تدشين برنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية في مطار البحرين الدولي إنجازاً هاماً في مسيرة شركة مطار البحرين في إطار جهودها الرامية إلى توفير فرص متكافئة لجميع المسافرين بمختلف فئاتهم للحصول على خدمات بجودة استثنائية وتجارب سفر مريحة وميسرة.

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