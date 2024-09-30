المحرق، البحرين: منح مجلس المطارات الدولي، مطار البحرين الدولي شهادة الاعتماد للتميز في تجربة العملاء لينضم بذلك إلى 29 مطاراً في منطقة الشرق الأوسط من بينها 23 مطاراً في المملكة العربية السعودية ومسقط وصلالة وعَمّان وأبو ظبي والشارقة، كما منح مجلس المطارات الدولي شهادة الاعتماد للإجراءات الخاصة بتعزيز إمكانية وصول المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوى الأول، وذلك في القمة العالمية لتجربة العملاء 2024، التي جمعت قطاع المطارات حول العالم تحت مظلة واحدة في مدينة اتلانتا الامريكية.

يأتي هذا الإنجاز العالمي تأكيداً على التزام مطار البحرين الدولي بتعزيز تجربة السفر على المستويين الإقليمي والعالمي.

يعتمد برنامج مجلس المطارات الدولي لجودة تجربة العملاء تقييمًا شاملًا على معايير متعددة مثل آراء المسافرين، جودة الخدمات، مرافق المطار، ومبادرات سهولة الوصول والحركة. كما يُعد الحصول على هذا الاعتماد نتيجة جهود مكثفة تشمل مشاركة جميع الأطراف المعنية وتطوير مهارات العاملين في المطار.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح أن تحقيق مطار البحرين الدولي لهذين الاعتمادين الدوليين من مجلس المطارات الدولي يعكس جهود الشركة المتواصلة لتقديم تجربة سفر على مستوى عالمي والتزامها في تطوير الخدمات المقدمة في المطار وسعيها المستمر للابتكار ورفع معايير الجودة لتحقيق مستويات عالية من التميز.،

وقال:" إن هذا الإنجاز لم يكن له أن يتحقق لولا تكاتف جهود فريق شركة مطار البحرين وكافة الشركاء العاملين في مطار البحرين الدولي." مؤكداً على مواصلة العمل لتطوير تجربة العملاء من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء لمراجعة العمليات بشكل دوري وتحقيق مستوى جودة لا يلبي رضا المسافرين فحسب، بل يتجاوز توقعاتهم .

ويجسد تحقيق هذا المستوى من الاعتماد ما يقدمه مطار البحرين الدولي من خدمات متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة وسعيه الدائم لتوفير تجربة سفر متكاملة تتسم بالجودة والابتكار.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. Airport Company

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