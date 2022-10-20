- عمر بن عدي يتولّى مهام نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية

- عيسى الشامسي في منصب النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين

- معتز رشدي في منصب النائب الأول للرئيس للشؤون المالية

الإمارات العربية المتحدة، دبي - أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي DXB))، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ومطار دبي ورلد سنترال (DWC)، عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا، حيث تم تعيين كل من عمر بن عدي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية، وعيسى الشامسي في منصب النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين، ومعتز رشدي في منصب النائب الأول للرئيس للشؤون المالية.

تأتي هذا الخطوة في إطار التزام مطارات دبي بتمكين الكفاءات القيادية وتعزيز قدراتها لقيادة خطط المؤسسة المستقبلية، إضافة إلى مواصلة التركيز على التعافي من تبعات جائحة كورونا، والاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة.

عمر بن عدي، نائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا والبنية التحتية

من خلال منصبه الجديد، سيتولى عمر بن عدي قيادة عمليات التحول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في مطارات دبي، فضلاً عن إدخال التحسينات المستمرة وإجراء أعمال الصيانة المستمرة للبنية التحتية القوية. ومنذ بداية مسيرته المهنية في مطارات دبي، وبفضل خبرته الواسعة في مجال التكنولوجيا على مدار عقدين من الزمن، تمكن عمر بن عدي من تحقيق نمو تجاري ملحوظ على مدار السنوات، وبناء علاقات وطيدة وشراكات استراتيجية مثمرة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين.

عيسى الشامسي، النائب الأول للرئيس - عمليات مباني المسافرين

سيتولى عيسى الشامسي منصب النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها مطارات دبي نحو تحقيق التميز في خدمة المسافرين وتقديم خدمات ضيافة وفق أعلى المستويات العالمية. أثبت الشامسي جدارة ومهارة قيادية متميزة خلال الفترة الأكثر تحدياً التي واجهت قطاع الطيران خلال السنوات الماضية، حيث حقق نجاحاً

كبيراً في رفع معايير الخدمات المقدمة للمسافرين. تحت إشراف الرئيس التنفيذي للعمليات، سيتولى عيسى دوراً محورياً في الارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطارات دبي وتعزيز العلاقات مع شركاء الخدمة.

معتز رشدي، النائب الأول للرئيس للشؤون المالية

حققت مطارات دبي تحسناً ملحوظاً في العوائد المالية خلال العامين الماضيين. وبفضل دوره المحوري في الحد من الأعباء المالية على مطارات دبي خلال فترة الوباء، سيتولى معتز رشدي منصب النائب الأول للشؤون المالية، تحت إشراف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. ومن خلال منصبه الحالي يتولى معتز مهمة الإشراف على العمليات المالية للمؤسسة، والمهام المتعلقة بتخطيط وإعداد الموازنة، وإدارة التدفقات النقدية وتقارير الأداء المالي.

وبهذه المناسبة، قال مشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مطارات دبي: "تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا الهادفة لدعم وتطوير القيادات داخل المؤسسة، وبالتالي دعم جهودنا في تطوير خدمات مبتكرة للارتقاء بتجربة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية. يتمتع هؤلاء القادة بخبرات واسعة وسجل حافل من الإنجازات في مؤسستنا، لذا، سيواصلون من خلال مواقعهم الجديدة في تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة، وتقديم إضافة نوعية للزملاء والضيوف والشركاء الاستراتيجيين."

وأضاف البناي: "تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا في تمكين الكفاءات القيادية المستقبلية في مطارات دبي، إضافة إلى دعم فريق القيادة العليا وتعزيز كفاءتنا لتقديم خدمات مستدامة لملايين المسافرين الدوليين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق أهدافنا التنموية وخطتنا الإستراتيجية طويلة الأمد."

#بياناتحكومية

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§ تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و"مطار "دبي وورلد سنترال".

§ بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

§ مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للركاب للسنة الثامنة على التوالي مع استقبال 29.1 مليون مسافر في عام 2021، كما يعد واحداً من بين الخمسة عشر الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

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