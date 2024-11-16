مكتب التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- افتتحت مطارات أبوظبي اليوم رسمياً مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي (U.S. CBP) الجديد، في مطار زايد الدولي (AUH). وتضمن حضور حفل الافتتاح العديد من الشخصيات المهمة وكبار المسؤولين الإماراتيين والأمريكيين بما في ذلك إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي؛ وسعادة مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران؛ وجودسون مردوك، نائب المفوض التنفيذي المساعد للجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

يأتي افتتاح المكتب الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، ليؤكد على أهمية أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للسفر. وسيتولى هذا المكتب، بالتعاون مع الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والاتحاد للطيران والاتحاد لخدمات المطار، إجراءات التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني إلغاء الحاجة إلى الوقوف بطوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن للمسافرين الاستمتاع برحلة سلسة وسريعة على متن خطوط الاتحاد، من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، علّقت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إيلينا سورليني، قائلة: "فخورون بالجهود التعاونية التي أسفرت عن إنشاء هذا المكتب المتطور للتخليص الجمركي ومعاملات السفر المسبقة. ومع مرور عام حافل بالنجاحات على تشغيل مطار زايد الدولي، سيساهم هذا الإنجاز المهم في تحقيق تطلعاتنا بأن نكون مركزاً عالمي رائداً للسفر، وسيتيح لنا كذلك توفير تجربة سفر متفردة تتجاوز توقعات المسافرين عبر مطار زايد الدولي".

وتقوم حالياً، جميع رحلات طيران الاتحاد المتجهة إلى الولايات المتحدة، بإنهاء إجراءات التخليص المسبق للسفر والجمارك والهجرة الأمريكية في أبوظبي قبل المغادرة. ويسيّر الطيران حالياً 35 رحلة أسبوعياً إلى أربع وجهات أمريكية رئيسية، تشمل بوسطن، وشيكاغو، ونيويورك، وواشنطن؛ مما يضمن وصول الركّاب إلى وجهاتهم المفضلة في الولايات المتحدة بكل راحة ويسر.

من جانبها، قالت سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحتفل اليوم بافتتاح مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد في مطار زايد الدولي. وهي خطوة تمثل إنجازاً آخر في شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الروابط بين الشعوب. إذ سيتمكن المسافرون إلى الولايات المتحدة من إنجاز إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة من خلال هذا المرفق المتطور. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة ومواصلة تعزيز صداقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وعلاوة على صالات درجة رجال الأعمال والأولى الممتدة عبر ثلاثة طوابق في المطار والتي تضم مطعمًا يقدم أشهى المأكولات التي تطهى مباشرة، وغرفاً للنوم والاستحمام، ستفتتح الاتحاد صالة جديدة في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، مخصصة للضيوف المميزين المسافرين إلى الولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من ديسمبر 2024.

من جهته قال أنطونوالدو نيفز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "نفخر بتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا عند سفرهم إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية وآسيا. ومع إمكانية الفحص المسبق لجميع رحلاتنا في أبوظبي، يمكن لضيوفنا تجاوز طوابير الانتظار الطويلة عند الوصول، وفي حال كانوا متجهين إلى وجهات أخرى داخل الولايات المتحدة، سيتسنى لهم القيام بذلك بسلاسة ودون أوقات انتظار طويلة عند اختيار السفر مع شركات الطيران الشريكة لنا".

وأضاف نيفز: "لطالما عبّر ضيوفنا عن تقديرهم للكفاءة والأمان التي توفرها عملية إنهاء إجراءات الجمارك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة، وهذا يعد أحد الأسباب العديدة لاختيارهم السفر مع الاتحاد للطيران".

وقال جودسون مردوك، نائب المفوض التنفيذي المساعد للجمارك وحماية الحدود الأمريكية: "يساهم مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد في مطار زايد الدولي في ربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالولايات المتحدة. وهي خطوة تسهم بتعزيز السياحة والتبادل الثقافي والعلاقات التجارية الدولية. وبينما تظل المهمة الأهم للجمارك هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة، فإننا حريصون أيضاً على تسهيل التجارة والسفر القانونيين. هذه العلاقة الاستراتيجية لا تعود بالفائدة فقط على دولة الإمارات والولايات المتحدة، بل تعزز أيضاً السلام والازدهار بشكل عام".

ويتبنى المكتب الحديث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لتسريع عملية التخليص الجمركي، وتعزيز مستويات الأمن والكفاءة بشكل أكبر. كما يعكس هذا المكتب المتطور التزام مطارات أبوظبي بتقديم تجربة سفر عالمية تتجاوز كافة التوقعات.

نبذة عن مطارات أبوظبي:

تدير مطارات أبوظبي خمسة مطارات تجارية في الإمارة، بما في ذلك مطار زايد الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين التنفيذي، ومطار جزيرة دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس. وقد استقبلت مطارات أبوظبي حوالي 23 مليون مسافر في عام 2023، مما يجعلها بوابة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وتسعى لتحقيق رؤيتها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز طيران عالمي رائد. منذ نوفمبر 2023، يتمتع المسافرون عبر مطار زايد الدولي بفرصة تجربة المحطة الجديدة المتطورة، التي زادت بشكل كبير من القدرة التشغيلية للمطار وتوفر مرافق عالمية المستوى للمسافرين وموظفي الطيران، مما يعزز من سمعة أبوظبي كوجهة مفضلة.

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