أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "مطارات أبوظبي"، الشركة المشغّلة لخمسة مطارات تجارية في إمارة أبوظبي، عن إطلاق برنامج تبادل مع هيئة مطار شنغهاي يهدف إلى الوقوف على المصالح المشتركة للطرفين والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون ضمن قطاع الطيران. وقد تمّ الإعلان عن اتفاقية التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم بين "مطارات أبوظبي" وهيئة مطار شنغهاي (AVINEX).

وفي معرض تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ "مطارات أبوظبي": "يسرّنا أن نوقّع هذه الاتفاقية مع هيئة مطار شنغهاي (AVINEX) بعد فترة وجيزة من افتتاحنا مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي. وإننا ندرك تماماً أهمية الحفاظ على قنوات مفتوحة ومستمرّة لتبادل المعرفة والخبرات، والتي تسهم في التنمية الفعّالة والمستدامة والاقتصادية للمطارين. ولا شكّ في وجود العديد من أوجه التآزر مع هيئة مطار شنغهاي، حيث يدير كلانا مطارين يشهدان نمواً ملحوظاً ويقدّمان أعلى معايير الجودة والخدمات ضمن المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها كلّ منهما."

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الطرفين الواسعة في قطاع السفر، بما في ذلك المعرفة المتخصّصة والعمليات التشغيلية والتسويق، لتعزيز سُبُل التعاون وإطلاق المبادرات في مجالات شتّى مثل تطوير خدمات المسافرين والشحن وتعزيز منتجات وخدمات النقل الفعّالة وإطلاق مبادرات تسويق مشتركة، تسهم في التشجيع على السياحة ضمن مختلف الوجهات الرئيسية في مدينتي أبوظبي وشنغهاي.

ومن جانبه، قال فان شين، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي (AVINEX): "يسعدنا اليوم أن نتعاون مع "مطارات أبوظبي" لنسهم معاً في تعزيز أوجه التآزر بين شبكة خطوط المطارين وتمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم المنشودة والارتقاء بالعمليات التشغيلية بفعاليّة، فضلاً عن دفع عجلة النمو في حركة المسافرين والشحن بينما تستأنف مطارات شنغهاي رحلاتها الدولية بطاقتها الكاملة. ويسرّنا كذلك انطلاق عمليات مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، في خطوة تعزّز أسس التعاون في ما بيننا. وإننا نأمل أن تتوجّه المزيد من شركات الطيران الصينية إلى التعاون مع شركة "الاتحاد للطيران" من خلال هذا المبنى الجديد، حيث نحرص على مواصلة العمل مع شركات الطيران لتحقيق أهدافنا المشتركة. ونتطلع إلى إيجاد منظومة مشتركة للتعاون على صعيد العمليات المركزية، بما يسهم في ازدهار قطاع الطيران والاحتفاء بثمرة تعاوننا معاً."

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المستمرّ بين الطرفين والوقوف على أوجه التآزر والعمل المشترك، للإسهام في إيجاد منظومة نقل جوي مشتركة وفعّالة تتيح تبادل أفضل الممارسات وتبنّيها بكفاءة.

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