في عرض تقديمي لوزير قطاع الأعمال المصري

شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية: استعرضت جمهورية مصر العربية فرص الشراكة مع القطاع الخاص وذلك خلال عرض تقديمي من وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، تلاه عرض تقديمي عن الدولة بعنوان "رسم خرائط الاستثمار في مصر ، والأولويات والفرص - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". حضر الجلسة النقاشية كل: من محمود عبد الرحيم- ممثل الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة/ نيفين الطاهري -عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وسيلفان مارلين- نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور/ أحمد هيكل -مؤسس ورئيس شركة القلعة.

وخلال عرض تقديمي لمستهدفات قطاع الأعمال في مصر، قال هشام توفيق -وزير قطاع الأعمال المصري "إن وزارة قطاع الأعمال العام تدير 7 شركات قابضة تحتها 63 شركة تابعة انخفاضاً من 119 شركة تم تقليص 18 منهم ذهبوا إلى وزارة النقل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وبعد الكثير من الدمج لشركات القطاع العام بلغت 63 شركة، بالإضافة إلى 300 شركة مشتركة تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة أقلية قد تصل إلى 50% وتعمل فى 34 قطاع اقتصادي." وأضاف: "اليوم بمنتهى الوضوح تم تطهير القطاع العام وبكثير من الإجراءات، تمت مشاركة القطاع الخاص فى أغلب هذه القطاعات. لدى الوزارة 4 مشروعات في مجال نقل المركبات منها السيارة الكهربائية. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة صينية بعد أن وافقت على اشتراطات الوزارة بالسعر المقبول القادر على تسويق 25 ألف سيارة من طراز واحد في السوق المصري."

وكشف توفيق أن الوزارة أغلقت مصنعا في الإسكندرية بسبب تلويثه للبيئة ويتم استخدام سعف النخيل كمدخل للإنتاج الجديد. وهناك مشروعين في قطاع البتروكيماويات مطروحين للشراكة. وأوضح أن الوزارة بدأت التفكير في طرح مجموعة من الفنادق الناجحة بنسب طرح تتراوح بين 20 إلى 30% ومنها كتاراكت وماريوت وهناك فرصة أخرى لفندق أنشأه الخديوي إسماعيل ويتم إعادته للشكل الذي كان عليه عام 1862 ويطل على حديقة الأزبكية. وقد تم تدبير قرض بتكلفة 50% من المشروع وتطلب الوزارة شريكاً بنسبة 40 إلى 50%.

وحول التيسيرات المقدمة للمشاركة قال وزير قطاع الأعمال العام: "في منتصف 2020 تم تعديل القانون مما ساعد في تغيير مجالس الإدارة التي كان نصفها عمال منتخبين وهو عائق كبير في تطوير الشركات، حيث تتعارض مصالح العمال مع مصالح المالكين وأصبح هناك ممثل واحد فقط للعاملين بينما الأغلبية داخل مجالس الإدارة من خارج الشركات. وأضاف أن نحو 60% من الشركات شهدت تغييراً لمجالس إدارتها مع التأكد الكامل من كفاءة الأعضاء، وتم تجديد 90% من أعضاء مجالس الإدارات. وتنفق الوزارة 1.2 مليار دولار أمريكي على قطاع الأقطان.

وقال محمود عبد الرحيم - ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية- أن الهيئة عملت على دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي ووضعت معايير اقتصادية مثل مساهمة القطاعات في التشغيل والتصدير وقدرة القطاعات على جذب الاستثمارات الأجنبية. وعملنا على تحديد الشركات المستهدفة بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والقرارات الهامة مثل قرار إنشاء المجموعة الاستثمارية للاستثمار للتنسيق الدائم بين الجهات المختلفة. وذكر عبد الرحيم أن الهيئة أصدرت الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية ووضعت كل التفاصيل التي يهتم بها المستثمر وتضم الخريطة 2723 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار. ونوه إلى الحوافز الاستثمارية التي تم توجيه 50% منها للأقاليم لضمان انتشار التنمية في جميع أنحاء مصر.

ومن جهته أوضح سيلفان مارلين -نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر " إن منصة الاستثمار التي يعدها البرنامج تتكون من جزئين: أحدهما المعايير والقسم الآخر خريطة الفرص الاستثمارية والبحث الذكي فيها." وأضاف أنه تم إنشاء معايير أثر التنمية المستدامة وفقاً لنقاط محددة والتي تأتي متسقة مع معايير أثر التنمية المستدامة.

وأشارت نيفين الطاهرى - عضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي- إلى أن الصندوق السيادي يهدف إلى استغلال الكثير من الأصول الحكومية غير المستغلة ويعمل وفق نظم وآليات مستحدثة ومبتكرة ويدار كما لو كان قطاعا خاصاً. كما أكدت أن الصندوق السيادي يستطيع أن يتخطى أي مشاكل مشتركة مع المستثمرين لكونه صندوقاً سيادياً.

وعن أهداف تعظيم الأرباح لدى القطاع الخاص، قال أحمد هيكل -رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة " إن الشركة لديها تفاؤل شديد وتعمل كل شركة من الشركات الـ 45 التابعة لها على زيادة استثماراتها بشكل مستمر، ويتضح ذلك من ميزانية الشركة. إن السياسات الحكومية المشجعة للقطاع الخاص جيدة للغاية وكافية وموثوق فيها وقد أصبح أن هناك فرصا كبيرة ولم يكن أحد يجرؤ على الحديث عنها من قبل. أتوقع استمرار سياسات تشجيع القطاع الخاص وعدم انقطاعها بمجرد تحسن الأوضاع، لأن الاستمرار ينبع من قناعة حقيقية لدى صانعي القرار والوزراء والقيادات العليا، وأؤكد أنه لابد من رفع كفاءة استغلال أصول الدولة وذلك لا يحتاج أموال فقط وإنما يحتاج للتنظيم."

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