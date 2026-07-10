دبي، افتتح مصرف عجمان مكتباً جديداً في دبي، في خطوة تعزز حضوره المؤسسي وتوسع نطاق خدماته المصرفية المقدمة لمتعاملي الشركات والمؤسسات، ضمن استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ وجوده في أبرز المراكز الاقتصادية في دولة الإمارات.

وافتتح المكتب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور أعضاء الإدارة العليا للمصرف، خلال حفل رسمي في المكتب الجديد في مبنى رقم (3) بمجمع إعمار للأعمال على شارع الشيخ زايد، في أحد أبرز المراكز التجارية في دبي، بما يوفر سهولة الوصول للعملاء وقرباً من مجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في دبي تركيزنا المستمر على تعزيز حضورنا المؤسسي والارتقاء بالخدمات التي نقدمها لعملائنا، واستمرار تطور بيئة الأعمال، نلتزم بتوفير حلول مصرفية تتسم بالكفاءة والمرونة، وتواكب احتياجات الشركات والمؤسسات".

ويأتي افتتاح المكتب الجديد دعماً لاستراتيجية المصرف الهادفة إلى تعزيز حضوره في المواقع الاقتصادية الحيوية، وتمكينه من تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة واستجابة لاحتياجات الشركات والمؤسسات، كما صُمم المكتب لتقديم خدمات مصرفية متخصصة لقطاع الأعمال، وتوفير بيئة تتيح تقديم حلول مالية مصممة وفق متطلبات مختلف القطاعات، بما يعزز تجربة العملاء ويقوي علاقاته مع شركائه.



ويُعد افتتاح المكتب الجديد جزءاً من استراتيجية النمو الشاملة لمصرف عجمان، الهادفة إلى توسيع نطاق عملياته، وتعميق علاقاته مع العملاء، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات السوق وتواكب تطلعات قطاع.

-انتهى-

#بياناتحكومية