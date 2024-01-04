أعلن مصرف عجمان الذي يعد أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة عن إطلاقه لشركة سكاي رايز العقارية، وهي شركة ديناميكية جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى مصرف عجمان وتركز على إدارة الأصول العقارية. يقع مركز شركة سكاي رايز العقارية في الإمارات وستحدث ثورة في قطاع إدارة العقارات.



تحدد هذه الخطوة الاستراتيجية مرحلة هامة في رحلة مصرف عجمان للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية، وستضفي شمولية أكبر على منتجات المصرف الأساسية من خلال مجموعة من الخدمات مثل إدارة العقارات والبيع والإيجار والوساطة وتقييم الطرف الثالث والإشراف على إدارة المرافق.



أعلن عن إطلاق الشركة السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصرحاً "إطلاق شركة سكاي رايز العقارية إنجاز هام جداً بالنسبة إلى مصرف عجمان. يعد هذا المشروع خطوة جوهرية بالنسبة إلينا في عالم إدارة العقارات والممتلكات، حيث نسعى إلى وضع معايير جديدة وإحداث ثورة في هذا المجال. مهمتنا واضحة - الارتقاء بشركة سكاي رايز العقارية ومصرف عجمان إلى مستويات جديدة من النجاح."



تركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع. وستعمل ككيان مستقل بهوية وأنظمة وفريق مستقلين. عُيّن محمد الشامسي الذي يعمل في مصرف عجمان منذ 9 سنوات وهو احترافي مخضرم ويملك خبرة ممتدة لأكثر من 25 عامً في قطاعي البيع بالتجزئة والعقارات رئيساً تنفيذياً لشركة سكاي رايز العقارية.



وشدد الخلفاوي "نؤمن بأن الهيكل المستقل لشركة سكاي رايز العقارية سيعزز النمو والابتكار والاستجابة ويعزز قدرة الفريق على تلبية احتياجات العملاء المختلفة نحن على ثقة بأن سجل السيد محمد الشامسي الحافل بالنجاح ومنصبه الحالي كعضو مجلس في شركة عقار سيكون قيماً جداً لنمو شركة سكاي رايز العقارية. نتطلع إلى الارتقاء بنجاحنا ونمونا إلى مستويات جديدة معاً."

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.

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