المنامة، مملكة البحرين – شاركت السيدة حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، في المؤتمر الدولي السادس لمخططات البطاقات الإقليمية والتجزئة، والذي نظمته الجمعية الأوروبية للدفع بالبطاقات بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بتاريخ 12-13 أكتوبر 2022 في أمستردام. هذا وقد حضر المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات من المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من مُمَثلي شركات تشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية لدول المجلس.

وتأتي مشاركة السيدة حصة السادة كمُمثلة عن البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت عرضاً تفصيلياً حول مشروع الشبكة الخليجية GCCNET والذي تناول نبذة تاريخية عن مشروع الشبكة، والذي بدأ في عام 1995 بقرار من البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي لربط جميع البنوك المركزية والشبكات الوطنية في دول المجلس. وقد تضمن العرض التعريف بأهداف مشروع الشبكة الخليجية وأهم تطورات الشبكة على مدار السنوات منذ استكمال الربط بين الدول الأعضاء في عام 2000، هذا بالإضافة الى شرح آلية الربط الثنائي بين الدول.

وقد تطرقت السادة إلى التعريف بالخدمات التي توفرها الشبكة حالياً وأهم التحديثات التي تم تفعيلها مؤخراً، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق مزيد من الترابط بين أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهم هذه الخدمات هو ربط أجهزة الصراف الآلي (ATM) بين جميع الدول

الأعضاء، هذا بالإضافة إلى ربط وتفعيل خدمة الشراء وخدمة عمليات الدفع اللاتلامسي من خلال نقاط البيع (POS) بين بعض الدول الأعضاء.

كما ناقشت السادة أهم الخدمات الالكترونية المستقبلية المدعومة للشبكة الخليجية، والتي من أبرزها ربط عمليات التجارة الالكترونية بين الدول الأعضاء، وتفعيل باقي العمليات المتعلقة بالدفع بالبطاقة من خلال نقاط البيع، كعملية الموافقة المبدئية للخصم من البطاقة (Pre-Authorization)، وعملية استكمال الخصم المبدئي (Pre-Auth Completion)، وعملية الاسترداد المالي الكلي والجزئي (Refund).

ويجدر الذكر أن هذا المؤتمر الدولي هو السادس من نوعه لمخططات البطاقات الإقليمية والتجزئة والذي يُعقد سنوياً ويجمع المدراء التنفيذيين والخبراء في مجال الدفع بالبطاقات والبنية التحتية للأسواق المالية. كما أنه يعتبر من أهم المؤتمرات التي ساهمت في تطوير أنظمة المدفوعات وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية للدفع ومعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على أسواق الدفع.

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