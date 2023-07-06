المنامة، البحرين - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة الصديقة، قام سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نيسبيت كينج بالمملكة المتحدة، وقعها من الجانب البريطاني السيد الستر كينج رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسبيت كينج.

‎وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل التدريب العملي للموظفين العاملين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر في المملكة المتحدة، حيث تتميز مجموعة نيسبيت كينج بخبرة في ترتيب دورات عملية مع مؤسسات تدريبية مختلفة في المملكة المتحدة.

‎كما تأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من اهتمام مصرف البحرين المركزي في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الخدمات المالية، ودور المصرف في تعريف الموظفين على أحدث التقنيات في القطاع المالي وتعزيز المهارات، وحرصه على تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية البارزة من أجل توفير برامج ودورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تنمية وتعزيز قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين.

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