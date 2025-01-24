ألمنامة، مملكة البحرين– أعلن مصرف البحرين المركزي عن منح شركة "Fasset Financial Services W.L.L" ترخيص مزود خدمات الأصول المشفرة - الفئة 3، لتقديم خدمات تداول الأصول المشفرة في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد الله حاجي مدير إدارة التراخيص بمصرف البحرين المركزي قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن إصدار ترخيص لتقديم خدمات الأصول المشفرة في مملكة البحرين الى شركة فاسيت، والذي يمثل التزامنا بتعزيز بيئة تنظيمية قوية ومتقدمة ويعكس جهود المصرف المتواصلة لإنشاء نظام بيئي آمن وشفاف للشركات والمستثمرين في مجال الأصول الرقمية، كما يدل على زيادة الرغبة في خدمات الاصول المشفرة على المستوى الإقليمي والعالمي. هذا ويحرص المصرف على استمرار تعزيز مكانة البحرين الريادية إقليميا في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال الحفاظ على معايير عالية من الالتزام والابتكار."

من جانبه علق السيد محمد صبره المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة فاسيت فايننشيل سرفيسز ذ.م.م. قائلاً: " يشرفنا الحصول على هذا الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي من خلاله نهدف الى تسهيل وصول العملاء إلى خدمات الأصول المشفرة في المنطقة. ويعكس هذا الترخيص توجه مملكة البحرين المتقدم نحو الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويعزز التزامنا بتقديم خدمات اصول رقمية آمنة ومتوافقة مع المتطلبات الرقابية، كما نتطلع إلى المساهمة في الاقتصاد الرقمي المتميز بفعالية مستمرة في المملكة ومواصلة الريادة في الابتكار المالي."

والجدير بالذكر أن هذا هو الترخيص الخامس الذي يمنحه مصرف البحرين المركزي لمزودي خدمات العملات المشفرة من الفئة 3 منذ اصدار اول ترخيص من نوعه في عام 2020، ليصل إجمالي عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة من جميع الفئات إلى ثمانية.

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