المنامة، مملكة البحرين: يسر مصرف البحرين المركزي أن يعلن للجمهور الكريم عن إصدار طقم ميداليات فضية ملونة مكون من 4 ميداليات ترمز للحياة الفطرية في مملكة البحرين.

ويبلغ وزن كل ميدالية 31 جرام، حيث يتضمن الوجه الأمامي للميدالية صوراً ملونة لكل من الخيل العربي الأصيل والصقر الحر وغزال الريم البحريني وطائر الحبارى، أما الوجه الخلفي للميدالية فيتضمن شعار مملكة البحرين.

هذا وسيتم بيع الميداليات الفضية من خلال إدارة اصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 وذلك من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف www.cbb.gov.bh، حيث يبلغ سعر البيع للطقم الواحد 100 دينار بحريني.

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