المنامة، مملكة البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي عن اطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2024، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية تجاوزت في مجملها مليون ريال سعودي.

وستواصل اللجنة المختصة استقبال المشاركات حتى نهاية شهر فبراير للعام المقبل 2025، حيث تهدف الجائزة إلى إتاحة المنافسة بين المبدعين والمبدعات سواء من طلبة الجامعات أو طلبة المدارس أو الأفراد من المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية الشقيقة عبر أربع مسارات وهي الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، لاختيار 44 فائزاً بواقع 11 فائزاً في كل مسار، وذلك في سبيل نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية تجنّب الاحتيال المالي ورفع درجة الوعي المالي لدى العامة بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي، وتمكينهم من امتلاك مقومات اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق لهم الاستقرار المالي وتعزز من قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

كما تسعى الجائزة أيضاً إلى رفع مستوى الثقافة المالية عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في كيفية استخدام الموارد المالية وفق أكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة.

وستتولى لجنة الإشراف على الجائزة والتي ستضم عدداً من أصحاب الخبرات المتعلقة بمسارات الجائزة من مختلف دول المجلس فرز المشاركات واختيار الفائزين، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن مكان وموعد حفل توزيع الجوائز.

يذكر أن النسختين السابقتين من الجائزة شهدت تحقيق نجاحات وأرقام قياسية على مستوى عدد المشاركات، بعد أن تجاوز عدد المشاركات فيهما 47 ألف مشاركة، فيما شهدت المواسم السابقة رفع قيمة جوائز المسابقة من 275 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي، وإضافة مسار الكتابة إلى المسارات الثلاث التي تنافس فيها المشاركون في الموسم الأولى وهي (الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والرسم)، إلى جانب ارتفاع عدد الفائزين في الموسم الثاني إلى 36 فائزاً مقارنة بتسع فائزين في الدورة الأولى من الجائزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عددٍ من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج.

وبهذه المناسبة صرح السيد علي هارون العامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي: " تساهم جائزة المستثمر الذكي الخليجي في إثـراء المحتوى في ثقافــة التعــاملات الماليــة والاستثماريــة، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة إلى الشباب لتسخير مهارتهم وإبراز ابداعهم للمنافسة في سبيل إنتـاج مواد توعوية. وحيث أن مصرف البحرين المركزي يسعى إلى رفع الوعي في شتى مجالات الأسواق المالية بأساليب وتقنيات حديثة، نرى أن هذه المبادرة تساهم بصورة كبيرة إلى نشر الوعي بين المستثمرين والمهتمين في أسواق رأس المال بأسلوب متجدد.

وإننا نطمح لرؤية ابداع الشباب البحريني في المساهمة لنشر الوعي المالي وبالأخص بعد ما شهدناه من عدد المشاركين من مملكة البحرين في الموسم السابق وبالإنجاز المشرف في تحقيق الفوز بالمرتبة الأولى في ثلاث مسارات. ومع زيادة عدد الفائزين في هذا الموسم، نتطلع لمزيد من النجاحات في النسخة الجارية."

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة رفع مشاركاتهم عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة لذلك في موقع البرنامج (https://mulimgcc.org/) ، كما يمكنهم الاطلاع على محتواها وشروطها وآليات المشاركة فيها من خلال الصفحة المخصصة لها على الموقع الإلكتروني لـ"مُلم" https://mulimgcc.org/smart-khaliji-investor-award كما يمكنهم التقدم بتساؤلاتهم واستفساراتهم بشأنها من خلال التواصل مع مسؤولي البرنامج عبر موقع البرنامج ذاته، أو من خلال منصاته للتواصل الاجتماعي في (X) وإنستجرام "@MulimGCC".

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