المنامة، مملكة البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح صفحات نقدية جديدة كاملة للبيع من فئتي الدينار الواحد والنصف دينار البحريني، حيث تتكون الصفحة الورقية لفئة الدينار الواحد من 45 ورقة نقدية ولفئة النصف دينار من 40 ورقة نقدية.

ويمكن شراء الصفحات النقدية الكاملة من خلال إدارة اصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتباراً من يوم الأربعاء 20 مارس 2024، وذلك من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف www.cbb.gov.bh، حيث يبلغ سعر الصفحة الواحدة 55 دينار بحريني لفئة الدينار الواحد و30 دينار بحريني لفئة النصف دينار.

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