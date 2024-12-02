PHOTO
المنامة، مملكة البحرين – أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح صفحات نقدية جديدة كاملة للبيع، وذلك من فئتي الدينار الواحد والنصف دينار البحريني. حيث تتكون الصفحة الورقية لفئة الدينار الواحد من 45 ورقة نقدية، ولفئة النصف دينار من 40 ورقة نقدية. علماً بأن هذه الصفحات النقدية تتوفر بكميات محدودة تبلغ 250 صفحة لكل فئة، ويبلغ سعر الصفحة الواحدة 55 دينار بحريني لفئة الدينار الواحد و30 دينار بحريني لفئة النصف دينار.
ويمكن شراء الصفحات النقدية الكاملة من إدارة اصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وذلك عن طريق حجز موعد عبر التطبيق الوطني "مواعيد" بدءاً من يوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 من الساعة 9 صباحاً. يمكنكم تحميل التطبيق عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونيةwww.bahrain.bh/apps .
-انتهى-
#بياناتحكومية