المنامة، مملكة البحرين - استقبل مصرف البحرين المركزي وفد تجاري رفيع المستوى من الجمهورية الفرنسية الصديقة في إطار زيارة جمعية المشروعات الفرنسية "ميديف إنترناشيونال" إلى مملكة البحرين، حيث تعتبر الجمعية أبرز شبكة لرواد الأعمال في فرنسا. وتهدف الزيارة الى الاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

هذا وقد رحب سعادة المحافظ السيد خالد إبراهيم حميدان بالوفد الزائر وأشاد بدور الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، كما تم مناقشة أولويات مصرف البحرين المركزي للفترة القادمة وفرص التعاون في قطاع الخدمات المالية كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في المملكة.

وترأس السيد فريدريك سانشيز رئيس مجلس ادارة "ميديف إنترناشيونال" الوفد الزائر، والذي من جانبه استعرض اهداف ومهام الجمعية كما ناقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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