المنامة، مملكة البحرين: تماشيا مع سياسية مصرف البحرين المركز الداعمة لتطوير قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا المالية وحرص المصرف على تطوير الكوادر البحرينية في هذا المجال يعمل المصرف وبالتعاون جامعة البحرين لدعم مشروع التخرج لطلبة ماجستير التكنولوجيا المالية من خلال استخدام المختبر الرقمي التابع لمصرف البحرين المركزي، FinHub973، والذي يعمل وفق نظام تشغيل منصة FinX22 للابتكار التابعة لشركة "فينتيك جالكسي". حيث ستوفر هذه المنصة للطلبة فرصة لاختبار علمي لتطبيق المعارف والمهارات لما ستعرضه المؤسسات المالية المشاركة في البرنامج من قضايا فنية.

وفي حديثها حول هذا التعاون قالت الانسة ياسمين آل شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي: "يسرنا أن نعلن عن تعاوننا مع جامعة البحرين لدعم الطلبة من خلال توفير المنصة الرقمية للمصرف لإتاحة الفرصة لطلبة الماجستير تجربة استخدام الوسائل التقنية الحديثة حيث سيوفر هذا البرنامج للطلاب خبرة عملية لوجود حلول لتحديات متعلقة بالتقنيات الرئيسية في مجال التكنولوجيا المالية والتي يحتاجها القطاع المالي والمصرفي مما سيتيح المجال للطلاب لتطبيق المهارات المكتسبة من برامج التعلم الأكاديمي وتوظيفها في إطار عملي واقعي. كما وسيتيح هذ البرنامج الفرصة للمؤسسات المالية المشاركة، للتعرف على الأفكار والمهارات الحديثة التي اكتسبها الطلاب من خلال برنامج الماجستير في بالجامعة".

هذا وقد أشادت الانسة ياسمين آل شرف بدور كل من بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي (BisB) والمجموعة العربية المصرفية (بنك ABC) في دعم هذه المبادرة والذي يعكس دورهم الرائد والبناء لدعم وتطوير صناعة التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البحرينية في قطاع الخدمات المالية.

وقد أشاد عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم المصري بالدعم الذي تحظى به الكلية من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام والخاص وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن من شأن هذا الدعم أن يساعد على تحسين مخرجات البحث العلمي في الكلية من جهة، وإيجاد حلول للتحديات التي يوجهها القطاع المصرفي بمملكة البحرين من جهة ثانية.

وعبرت رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتورة هناء باوزير، عن سعي القسم للتعاون مع خبراء متخصصين، وذلك بهدف إثراء الملتحقين للبرنامج بمهارات الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتدريبهم عملياً ونظرياً، وتحضيرهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الحالي القائم على البيانات.

كما أكدت مشرفة مشاريع التخرج في ماجستير التكنولوجيا المالية الدكتورة يمنى عبد الله، أهمية أن تكون مشاريع الطلبة ذات تأثير على المجتمع وتساعد على تنمية الاقتصاد في مملكة البحرين..

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