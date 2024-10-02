المنامة، البحرين - يرحب مصرف البحرين المركزي بالنسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024، والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في مركز البحرين العالمي للمعارض وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع "إيكونوميست إمباكت" ويحظى المنتدى بدعم من مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل "تمكين" وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

ويمثل المنتدى تجمعاً مهماً لقيادات القطاع المالي والخبراء في البحرين والمنطقة والعالم، إلى جانب مدراء تنفيذيين بارزين. كما يتواكب منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين، والتي تهدف إلى رعاية وتعزيز البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية داخل المملكة.ويتضمن المنتدى على مناقشات متخصصة حول أحدث التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة والتي تشكل القطاع المالي إلى جانب إتاحته فرص التواصل.

وفي تصريح لسعادة السيد خالد ابراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي شدد فيه على أهمية دور التكنولوجيا المالية في تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، وقال: "ان قطاع التكنولوجيا المالية يشكل عنصرًا أساسيًا في اولويات المصرف للفترة القادمة واستراتيجية المملكة للتنويع الاقتصادي علاوةً على أهميته في التطور التكنولوجي، فنحن من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية نستثمر في مستقبل اقتصاد البحرين".

وأضاف سعادة المحافظ قائلاً: "يتميز هذا القطاع بالقدرة على دفع الابتكار وجذب الاستثمارات العالمية، كما أن التزامنا باحتضان بيئة داعمة وآمنة أمر محوري يساهم في تمكين رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية للمنافسة على نطاق دولي. ومن خلال تبنينا لهذه التطورات فإننا نسعى الى وضع مملكة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، تعزيزاً لاقتصاد مستدام ومرن".

ويعد قطاع الخدمات المالية أحد أهم القطاعات المساهمة في التنويع الاقتصادي بمملكة البحرين، حبث يعتبر أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام ٢٠٢٣. كما ويتميز القطاع باحتضانه مايقارب 365 مؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية، توظف ما يقارب 14300 فردًا، يشكل المواطنون البحرينيون حوالي 70% منهم.

وستسلط النسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الضوء على التطورات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في المملكة، والذي يتميز بدعمه للابتكار واحتضانه للمواهب ذات الجاهزية المستقبلية إلى جانب تنوعه ونموه، ومع استمرار البحرين في السعي لتكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، فإن الرؤى وأوجه التعاون التي يتم تعزيزها في المنتدى سيكون لها دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل الخدمات المالية في المملكة وخارجها.

-انتهى-

#بياناتحكومية