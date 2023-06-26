المنامة، البحرين- عقد مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين اجتماعهما التشاوري الدوري اليوم، حيث جرى خلاله بحث عدداً من المواضيع ذات الصلة بمواصلة تطوير الصناعة المالية والمصرفية في مملكة البحرين، وفي مقدمتها تعزيز مساهمة البنوك في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية وتسهيل آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد خلال الاجتماع السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي على أهمية التعاون مع جمعية مصارف البحرين لتطبيق المبادرات في اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (2026-2022).

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء أهم المبادرات والمشاريع التي ينفذها مصرف البحرين المركزي ضمن هذه الاستراتيجية والتي تركز على مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البشرية البحرينية في القطاع وتوفير التدريب المناسب وخدمات الصيرفة الخاصة وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات.

من جانبه أعرب الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عن شكر وتقدير الجمعية لمصرف البحرين المركزي، مشيراً إلى أن الدعم الذي تحصل عليه الجمعية من المصرف يمثل ركيزة أساسية في عملها على تطوير الصناعة المصرفية في مملكة البحرين وان الجمعية تسعى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة البحرين.

وأكد الأستاذ عدنان أهمية المبادرات النوعية التي يتخذها مصرف البحرين المركزي من أجل مواكبة التطورات لاستحداث الوساطة المالية في تسوية النزاعات ضمن مشروع الغرفة لانشاء مركز لتسوية النزاعات التجارية وهذا سيساعد في التخفيف عن الجهاز العدلي والأعباء المترتبة على إجراءات التقاضي وحل الخلافات بسرعة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم حرص الجمعية على متابعة استراتيجيات ومبادرات مصرف البحرين المركزي وتطوير عملها لدعم تلك الاستراتيجيات.

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