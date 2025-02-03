اعتباراً من 4 فبراير 2025

المنامة، مملكة البحرين: يعلن مصرف البحرين المركزي عن موعد فتح الحجوزات لاقتناء الدفعة الثانية والأخيرة من المسكوكة التذكارية الفضية التي اصدرها تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، حيث ستتوفر المسكوكة بكمية محدودة بعدد 1,000 مسكوكة، ويبلغ سعر المسكوكة الواحدة 125 دينار بحريني، كما يبلغ وزن كل مسكوكة 62.2 جرام.

ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة التذكارية الفضية، صورة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وشعار اليوبيل الفضي، كما يتضمن الوجه الخلفي صورة لقصر الصخير العامر.

والجدير بالذكر أن مصرف البحرين المركزي قام باستخدام تقنية حديثة ثلاثية الأبعاد لأول مرة على الوجهين في إصدار المسكوكات التذكارية.

وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيتم تحويل جميع العائدات من بيع المسكوكة إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

ويمكن للراغبين في اقتناء المسكوكة حجز موعد عبر التطبيق الوطني "مواعيد"، علماً بأن خدمة الحجز لاقتناء المسكوكة ستكون متاحة عبر صفحة خدمات مصرف البحرين المركزي على تطبيق "مواعيد" في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025.

ولاستلام المسكوكة في يوم الموعد، يرجى زيارة مقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية.

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