المنامة، مملكة البحرين – يعلن مصرف البحرين المركزي عن موعد فتح الحجوزات لشراء الدفعة الأولى من المسكوكة التذكارية الفضية التي اصدرها تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة ٍ وعشرين عامًا لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025. وستتوفر المسكوكة الفضية بكمية محدودة بعدد 1,000 مسكوكة، حيث يبلغ سعر المسكوكة الواحدة 125 دينار بحريني، ويبلغ وزن كل مسكوكة 62.2 جرام.

ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة التذكارية الفضية، صورة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وشعار اليوبيل الفضي، كما يتضمن الوجه الخلفي صورة لقصر الصخير العامر.

والجدير بالذكر أن مصرف البحرين المركزي قام باستخدام تقنية حديثة ثلاثية الأبعاد لأول مرة على الوجهين في إصدار المسكوكات التذكارية.

وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيتم تحويل جميع العائدات من بيع المسكوكة إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

ويمكن للراغبين في اقتناء المسكوكة، حجز موعد عبر التطبيق الوطني "مواعيد" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً. ولاستلام المسكوكة في يوم الموعد، يرجى زيارة مقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية. كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh/apps.

هذا وسيتم الإعلان عن فتح حجوزات اقتناء الدفعة الثانية والأخيرة من المسكوكة التذكارية الفضية في وقتٍ لاحق.

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