المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2128 (ISIN BH0007347030) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 1 يوليو 2026 وتنتهي في 30 سبتمبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.22مقارنة بسعر الفائدة 5.24% للإصدار السابق بتاريخ 24 يونيو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.697 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.690 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %196

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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