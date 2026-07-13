المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2129 (ISIN BH00D95E689) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 15 يوليو 2026 وتنتهي في 14 أكتوبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.20مقارنة بسعر الفائدة 5.22% للإصدار السابق بتاريخ 01 يوليو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.702 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.695 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %178

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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