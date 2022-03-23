تماشياً مع التزامه بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي:

أبوظبي: استقبلت إدارة مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، وفداً رفيع المستوى من جمعية رواد الأعمال الإماراتيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتسريع وتيرة الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية، تماشياً مع التزام المصرف بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وضم وفد جمعية رواد الأعمال الإماراتيين سند محمد المقبالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ وصلاح الكعبي، المدير التنفيذي؛ وكلاً من سعيد المنصوري ومحمد الهاشمي وعماد الهاشمي وصالح لوتاه وعبدالله جنكان ووليد محمد سلطان. شهد الاجتماع تركيزا على بحث استراتيجيات دعم رواد الأعمال الإماراتيين ودفع عجلة الاستثمارات، خاصة من فئة (الاستثمار الملائكي) في الدولة، لتكون محفزاً لتطوير الشركات الناشئة المحلية والارتقاء بها إلى مشاريع عالمية ناجحة. كما استعرض الطرفان التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التمويل، إضافة إلى الفرص التي تتيح للمصرف دعم أعضاء الجمعية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يلتزم المصرف بدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز مسيرتها لكي يكون لدينا منظومة الشركات الناشئة الأفضل في العالم. ويسعدنا في هذا الإطار أن نتعاون مع الجمعية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها ويديرها مواطنون إماراتيون، ومساعدتها على النمو والاستفادة من قدراتها الكاملة بما يمكّنها من المساهمة في الانتعاش والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

ونوّه أحمد محمد النقبي إلى أن المباحثات هي ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية الهادفة لتمكين رواد الأعمال المواطنين ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وهي في إطار منهجية المصرف الاستباقية للتفاعل مع أصحاب المصلحة والاستماع إلى أفكارهم والتحديات التي تواجههم بهدف توفير منتجات وحلول مخصصة لهم. كما تتيح هذه الاجتماعات تحقيق هدف المصرف في دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة لترسيخ مكانة الامارات كوجهة استثمارية متكاملة ورائدة.

وختم النقبي قائلاً: "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين، كما نهدف عبر التعاون إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودفع وتيرة النمو الصناعي في البلاد خلال الخمسين عاماً القادمة".

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أعلن مؤخرا عن إطلاق مبادرة "سند" لتسريع وتيرة النمو بعد وباء كوفيد-19. وتهدف المبادرة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم إلى تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون والتي تتطلّع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.

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