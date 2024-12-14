أبوظبي: وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي توليبزودا فيردافس نازريمــاد، رئيس مجلس إدارة بنك طاجيكستان الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.

وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على توثيق التعاون المشترك في مجال تطوير النظــام المصرفي والمالي، لتسهيل وإنجاز معاملات مصرفية بكفاءة عالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات، ومناقشة القوانين والأنظمة المصرفية، وتبادل المهارات والخبرات المهنية والفنية.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تُجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، والفرص الكبيرة القائمة لتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية. وأضاف: تعكس هذه المذكرة النهج الاستباقي في توسيع الشراكات الدولية وتعميق التعاون مع طاجيكستان عبر توحيد الجهود المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في طاجيكستان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. "

من جانبه، قال معالي توليبزودا فيردافس نازريمــاد، رئيس مجلس إدارة بنك طاجيكستان الوطني: "تعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لطاجيكستان. يدعم التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وبنك طاجيكستان الوطني الجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة بين البلدين وتوطيد العلاقات ومجالات التعاون، وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية. سنواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي لتحقيق الأهداف المشتركة التي تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وازدهار اقتصادات البلدين."

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