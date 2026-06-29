دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الشركة في السوق الإماراتية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة أدين في الدولة منذ انطلاق أعمالها عام 2020، حيث قدمت حلول دفع متطورة لعدد من أبرز العلامات التجارية مثل كريم وإلينغتون العقارية ومجموعة قرقاش ونون وزينة.

يسهم هذا الترخيص في تعزيز قدرة الشركة على توسيع إمكاناتها التشغيلية في دولة الإمارات ويمنحها التحكم الكامل في عمليات التسوية المحلية دون الاعتماد على أطراف خارجية. كما يضمن تعزيز الرقابة على عمليات الامتثال، مع دعم المدفوعات الآمنة والمتوافقة مع المعايير المحلية للتجار. وإلى جانب العمليات اليومية، يدعم هذا الترخيص الابتكار المستمر في دولة الإمارات، حيث يمكّن أدين من تطوير قدراتها المحلية في مجالات مكافحة الاحتيال وتوفير طرق الدفع الحديثة والتجارة الموحدة، مع إرساء الأسس لتقنيات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وفي تعليقها على هذا الإعلان، قالت مارييت سوارت، رئيسة قسم إدارة المخاطر والامتثال في أدين: "نتبنّى في أدين رؤية طويلة الأمد للابتكار المسؤول انطلاقاً من إيماننا بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لخدمة المؤسسات والمنصات الكبرى. بل يتطلب ذلك بنية تحتية قوية ومملوكة بالكامل، تقلل الاعتماد على الوسطاء وتحمي العملاء من مخاطر الأطراف الخارجية. ويتيح هذا النهج مستويات أعلى من الأمان والتحكم، إلى جانب مرونة أكبر في التوسع".

وأضافت: "يمثل حصولنا على الترخيص في دولة الإمارات تأكيداً لهذا الالتزام، ويعكس تركيزنا المتواصل على النمو المتوافق مع الأطر التنظيمية في المنطقة. ويضمن هذا الترخيص استمرار توسعنا في السوق الإماراتية مع الامتثال التام للمتطلبات الرقابية، ويمهد الطريق لدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية".

من جانبه، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في أدين: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في مجال التجارة الرقمية، ويشكل هذا الترخيص محطة مهمة في مسار نمونا، حيث أصبحت عملياتنا المحلية تتميز بمستويات أعلى من التحكم والموثوقية والابتكار، مع الحفاظ على نموذج المنصة الموحدة. ويعكس هذا التطور في الوقت ذاته الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة متكاملة للتجارة والابتكار."

وبهذا الإنجاز، تعزز أدين قدرتها على دعم الشركات المحلية والدولية العاملة في السوق الإماراتية عبر تقديم حلول الدفع المتطورة، إلى جانب التزامها بالمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتقنيات المالية والخدمات المتقدمة.

نبذة عن أدين

تُعد أدين (المدرجة في بورصة أمستردام بالرمز ADYEN) منصة الدفع المفضلة لدى كبرى الشركات العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة والمتكاملة. تقدم أدين حلولاً شاملة لعملائها عبر منصتها العالمية الموحدة، تجمع بين إمكانيات الدفع المتقدمة والتحليلات القائمة على البيانات والخدمات المالية، مما يتيح للشركات تحقيق طموحاتها بسرعة وكفاءة أكبر. ومن خلال مكاتبها المنتشرة عالمياً، تدعم أدين شبكة واسعة من العملاء البارزين، مثل إتش أند أم، وأوبر، وإيباي، وميتا.

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مستشار أول

نورس كوميونيكيشنز

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