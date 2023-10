أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع "دي إتش إل"، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. وبموجب هذه الاتفاقية، يستفيد المصرف خدمة "جو جرين بلس" من "دي إتش إل" والتي تعد أحدث حلول الشركة لتعزيز تبني وتطبيق معايير الاستدامة. كما تنص الاتفاقية على استفادة مصرف أبوظبي الإسلامي من هذه الخدمة، لتخفيض بصمة الكربون المرتبطة بخدمات الشحن التي توفرها "دي اتش إل"، حيث تعتمد خدمة "جو جرين بلس" على "وقود الطيران المستدام".

ويمثل هذا التعاون إنجازًا مهمًا، يرسخ مكانة "أبوظبي الإسلامي" الرائدة في مجال تبني وتطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة، وليصبح أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع مثل هذه الاتفاقية مع "دي إتش إل"، للوصول لهذه الخدمة المستدامة في مجال الشحن، والتي ستمكّن المصرف من خفض انبعاثات النطاق الثالث غير المباشرة، والمرتبطة بأنشطة المصرف على مستوى سلسلة القيمة الخاصة به ومن بينها أنشطة النقل والتوزيع.

وتتماشي هذه الشراكة، مع الهدف المحدّث لدولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول العام 2030، وفي إطار هذه المبادرة، يتعاون مصرف أبوظبي الإسلامي مع شركة "دي إتش إل" لحصر كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالخدمات اللوجستية لشحناته بنسبة 30% بحلول نهاية العام 2023. وستسهم هذه الشراكة في تحقيق التزام المصرف بخفض انبعاثاته المرتبطة بحصوله على خدمات الشحن من شركة "دي إتش إل"، وتأكيد التزامه بخفض انبعاثاته من النطاق الثالث.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرحت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: “تماشياً مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة على التحول المستدام، يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "DHL" لنصبح أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد خدمة "Go Green Plus" للشحن المستدام. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا في مصرف أبوظبي الإسلامي بمساعدة متعاملينا على التعامل مع التحديات البيئية الرئيسية والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي. وفي الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) الذي يتمحور حول العمل المناخي هذا العام، يفخر المصرف بالمساهمة في تبني حلول مستدامة في قطاع الصيرفة الإسلامية. ونحن نؤمن بأن شراكتنا مع "DHL" واعتماد خدمة "Go Green Plus" يجسد دورنا كمحرك للتغيير ودمج الممارسات المستدامة في خدمات الصيرفة الإسلامية".

وبدوره، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات: "إن ربط المجتمعات وتحسين جودة الحياة، يعد أحد أهدافنا الرئيسية في "دي إتش إل"، وبتحقيق هذا الهدف، فإننا عمليًا نجعل العالم مكانًا أفضل. وفي إطار مبادئنا للحكومة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، فإننا جميعًا نتحمل مسؤولية خفض بصمتنا الكربونية من أجل استدامة كوكبنا على المدى الطويل. وفي إطار التزامنا بتحقيق ذلك، خطونا خطوات مهمة نحو الأمام، وعملنا على تمكين عملائنا لخفض انبعاثاتهم الكربونية على مستوى سلاسل القيمة الخاصة بهم من خلال استثماراتنا في "وقود الطيران المستدام"، حيث نعي تمامًا جدية مساعي عملائنا لتحويل سلاسل القيمة الخاصة بهم أيضًا، ويسعدنا الإعلان، أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو أول مؤسسة مصرفية تشارك في هذه الخدمة التي تم إطلاقها حديثًا".

وتلتزم هذه المبادرة بأعلى معايير الدقة والمصداقية، حيث تخضع لتدقيق وتحقق صارمين من قبل جهة مستقلة معتمدة هي شركة "إس جى إس" السويسرية الرائدة في مجال الفحص والاختبار والتحقق، ومنح شهادات المطابقة الدولية. وسيحصل المصرف على شهادة "إس جى إس" بموجب اتفاقية الشراكة.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 182 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78٪ من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".

نبذة عن دي إتش إل

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم دي إتش إل هي عالمة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية ًل مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 395,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دوتش بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 94 مليار يورو عام 2022. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دوتش بوست دي إتش إل إلى تقديم خدماتٍ لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.