بداية من موسم 2022-2023

· اسم الكأس سيصبح "كأس مصرف أبوظبي الاسلامي" بموجب عقد رعاية جديد لمدة ثلاث سنوات

· الخطوة تعزز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بصحة ورفاهية المجتمع في الدولة عبر رعاية المناسبات والأحداث الرياضية

أبوظبي : أعلن مصرف أبوظبي الاسلامي ورابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع عقد رعاية جديد ليصبح بموجبها المصرف راعياً رئيسياً لكأس رابطة المحترفين، ليحمل مسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من بداية موسم 2022-2023 ، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة ثلاث سنوات .

وكانت قد أقيمت مراسم توقيع عقد الرعاية يوم الاثنين 4 يوليو في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي بأبوظبي، بحضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، والسيد ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

تعكس اتفاقية الرعاية هذه التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة كما تؤكد على التزام المصرف بتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة للأندية الـ14 المشاركة في الدوري والكأس.

وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسرنا أن يكون مصرف أبوظبي الإسلامي، راعي اللقب لكأس رابطة المحترفين للسنوات الثلاث المقبلة. لطالما شكلت كرة القدم مكونا رئيسا ضمن استراتيجيتنا التسويقية حيث تشكل لنا فرصة للتواصل مع عشاق ومشجعي كرة القدم في دولتنا وستتيح لنا هذه الشراكة لعب دور أكبر محليا من خلال تقريب عشاق كرة القدم من لعبتهم المفضلة وتهيئة فرص وتجارب فريدة لمشجعي هذه اللعبة. كما تأتي هذه الرعاية تماشياً مع التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع.

وأضاف: " نسعى من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية ودعم رؤية الرابطة للارتقاء بالكرة المحلية إلى المستوى العالمي مما سينعكس بشكل إيجابي على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للبطولات الرياضية الاحترافية. ونتطلع الى تنظيم عدد كبير من النشاطات مع الرابطة للارتقاء بهذه اللعبة إلى مستوى جديد وتطوير وتشجيع جيل الشباب الى ممارسة هذه الرياضة. "

ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عن تطلعه أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم جهود تطوير مسابقات المحترفين عموماً، وكأس الرابطة على وجه الخصوص، من خلال هذه الرعاية النابعة من علاقة متميزة بين الرابطة ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعكس شراكة استراتيجية ممتدة منذ سنوات، من أجل خدمة دولة الإمارات العربية وأبناء الوطن، والاستثمار في مواهبهم من أجل الإبداع والتفوق .

وأضاف الجنيبي " هذه الاتفاقية تترجم الشراكة القوية التي تجمعنا مع المؤسسات الوطنية ، وتحديداً مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يشع بريقاً في سماء الوطن رائداً ثابتاُ يسير نحو القمة برؤيتة المتقدمة وأفكارة المتجددة وصورتة التي باتت مقصد لما يقدمه من خدمات من خدمات جليلة مبتكرة سلسه مواكبة للعصر " .

كما أكد الجنيبي أن الرابطة تسعى في كل موسم للارتقاء بالجوانب التجارية والتسويقية والتنظيمية لمسابقات المحترفين، من أجل خلق بيئة متكاملة، تساهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030، للوصول إلى أفضل الممارسات والتطبيقات، التي من شأنها أن تضمن ديمومة وتطور هذه المسابقات عموماً، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على وجه التحديد، البطولة التي رسخت مكانتها على كافة الأصعدة الفنية والترويجية خلال السنوات الماضية، وأصبحت تتصدر المشهد في كل موسم.

جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي يلتزم بمسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، ويضع ضمن أولوياته إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة تعكس هذا الالتزام مثل برنامج ’دوري أبطال المستقبل‘ الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز وعي الأطفال في دولة الإمارات بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، فضلاً عن توفير تجربة ممتعة لهم عبر منافسات كرة القدم التي يشاركون فيها مع فرقهم. وكان المصرف قد اطلق "دوري أبطال المستقبل" في عام 2011 وهو عبارة عن مجموعة بطولات في كرة القدم يشارك في منافساتها سنوياً أكثر من 3000 طفل من مختلف مدارس الدولة. وقد واصل المصرف التزامه بتطبيق برنامج تطوير الشباب القائم على توظيف وتطوير وتعزيز مهارات الكوادر المحلية من خلال زيارة الكليات الجامعية في مختلف أرجاء الدولة وتمويل البرامج الرياضية مثل دوري المدارس الوطني لرياضة الكريكِت ودوري المحترفين الإماراتي .

#بياناتحكومية

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة ، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

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