معالي سعيد الطاير: نواصل تنفيذ مشاريع تطويرية مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة لمنطقة حتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون حتّا نموذجاً عالمياً في التناغم بين الإنسان والطبيعة ورمزاً لابتكار مستدام يعكس طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مجموعة من المشاريع المبتكرة والطموحة في منطقة حتا بهدف تعزيز الاستدامة. ومن بين مشاريع الهيئة في حتا مشروع "شلالات حتا المستدامة" الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ديسمبر 2024، ونفذته الهيئة بتكلفة تبلغ نحو 60 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدفع مسارات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية وإيجاد حلول مستدامة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو في أن تكون حتّا مركز جذب سياحي واستثماري مع الحفاظ على تراث المدينة وطبيعتها الجذابة، نواصل تنفيذ مشاريع تطويرية مبتكرة بهدف المساهمة في تطوير حتا وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها، إضافة إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف معالي الطاير: "تسهم المشاريع التي ننفذها في حتا، بما في ذلك شلالات حتا المستدامة، بدور مهم في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع. ونحرص في تنفيذ مشاريعنا على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه، ويقدم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة، كما حرصنا على استخدام مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على جميع تفاصيل المشروع."

شلالات حتا المستدامة

تضمن المشروع استخدام منحدر سد حتا كشلال مياه ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية ليكون قناة مائية تنتشر على ضفتيها متاجر التجزئة والمطاعم والكافيهات. وقد تم الاستفادة من منحدر سد حتا في إبداع أكبر لوحة في العالم بالموزاييك الصخري، وفقاً لـ"غينيس للأرقام القياسية"، وتم تنفيذ الجدارية، التي تحمل صورة تاريخية المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما تعود إلى مرحلة قيام دولة الاتحاد، باستخدام 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي على مساحة إجمالية بلغت 2,199 متراً مربعاً. وجاء تنفيذ الموزاييك ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، من خلال "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتضفي على هذا المزار السياحي الشهير قيمة تاريخية ووطنية مهمة.

تصميم مبتكر

ينحدر الشلال المائي عبر الجدارية ليشكل قناة مائية طبيعية تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسية تحيط بها 4 مطاعم مساحة كل منها 120متراً مربعاً، و6 مقاهٍ مساحة كل منها 82 متراً مربعاً، و 4 متاجر بيع بالتجزئة مساحة كل منها 36 متراً مربعاً. وينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة ‏بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من ‏تصميم خلية النحل السداسية لهذه المتاجر المحاطة بأعمدة مظللة تشبة أجنحة النحل، حيث تشتهر منطقة حتا بكونها مركز عالمي لإنتاج العسل الطبيعي ذو الجودة العالية. وتم ربط واحات المشروع بجسور على القناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلابا ‏لقضاء الوقت الممتع ‏والتقاط أجمل الصور التذكارية. وبالنسبة لتصميم المسطحات الخضراء للمشروع، فقد تم زراعة أشجار نخيل الواشنطونيا، كما تم انتقاء نباتات وأشجار غير مألوفة، مثل أشجار الزيتون المعمرة التي يصل عمر بعضها إلى أكثر من 350 سنة، وأشجار الكوريسيا الغريبة و بعض أنواع نبات الصبار العملاقة.

توزيع متاجر التجزئة مجاناً

تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمواطني حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، سيتم توزيع جميع متاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب الأطفال مجاناً على مواطني منطقة حتا وفق ضوابط محددة، وذلك لخلق فرص استثمارية لأهالي المنطقة وشبابها.

محطة كهرومائية

ضمن جهودها لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، تنفذ الهيئة مشروع محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة 250 ميجاوات في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من السد السفلي إلى السد العلوي، وسيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى السد السفلي، وذلك عن طريق قناة مائية تحت الأرض يصل طولها إلى 1200 متر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية. ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

مشاريع رائدة أخرى

بالإضافة إلى المحطة الكهرومائية، تم الانتهاء من إنشاء مشروع إنشاء محطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق (3 ملايين جالون من المياه يومياً) والتي تستخدم مياه سد حتا أثناء حالات الطوارئ كما انتهت الهيئة و"الاتحاد للماء والكهرباء" من تنفيذ مشروع الربط المائي الاستراتيجي في منطقة مصفوت، والذي يسمح بتبادل حتى مليوني جالون يومياً من مياه الشرب للاستخدام في حالات الطوارئ ولأية أغراض أخرى. وأنجزت الهيئة وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) مشروع الربط الاستراتيجي في منطقة المدام، والذي يسمح بإمدادات مياه إضافية (حوالي 35 مليون جالون يومياً) للاستخدام في حالات الطوارئ بين الجهتين وذلك ولتقليل تأثير الانقطاعات المحتملة أثناء ظروف التشغيل العادية. وتسهم الهيئة بمشاريع ومبادرات أخرى في منطقة حتا، تشمل مبادرة "شمس دبي الهادفة إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل لتركيب لوحات كهروضوئية على الأسطح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة. وقد تم تركيب 7,756 من الألواح الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح 554 فيلا في مشروع فيلات حتا من أجل توليد3,612,357 كيلووات ساعة من الطاقة سنوياً وتخفيض الانبعاث السنوية من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2,159 طناً.

كما بدأت الهيئة تشغيل خزان المياه الذي نفذته في منطقة حتا بسعة تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة. وتضمن المشروع تشييد المباني الداعمة وتمديد أنابيب المداخل والمخارج، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، حيث تساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة

حصل مسجد الريان الذي دشنته هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2021 في منطقة حتا على شهادة "صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED ZERO) ليصبح بذلك أول دار عبادة في العالم يحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة، ويضع معياراً جديداً للهندسة المعمارية المستدامة في دور العبادة، ما يعزز التزام دبي بالابتكار والحفاظ على البيئة. ويعد مسجد الريان نموذجاً للمباني المستدامة، حيث ينتج 150% على الأقل من احتياجاته السنوية من الطاقة من خلال ألواح شمسية كهروضوئية عالية الكفاءة أعلى مواقف السيارات ومنطقة الوضوء. وتلبي الطاقة التي تنتجها هذه الألواح إجمالي استهلاك المسجد السنوي، بما في ذلك الإضاءة وأنظمة تكييف الهواء وغيرها، ويتم إرسال الفائض إلى شبكة الكهرباء، ما يجسد مبادئ صافي الطاقة الإيجابي. ويستوعب المسجد أكثر من 600 مصلٍ، ويمتد على مساحة 1050 متراً مربعاً وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية. ويضم المسجد مئذنة بارتفاع 25 متراً ومواقف للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مرافق مخصصة لأصحاب الهمم ومحطة "شاحن أخضر" للسيارات الكهربائية. وتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة لمعالجة المياه لإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف. والتزمت الهيئة في بناء المسجد بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الهواء باستخدام نظام عالي الكفاءة لتنقية الهواء لتوفير بيئة صحية ومستدامة داخل المسجد، مع استخدام مواد معاد تدويرها في البناء.

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