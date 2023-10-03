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صممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام الذي يجسد مدن المستقبل الخضراء والقائمة على الابتكار. مدينة إكسبو دبي محورها الإنسان، وهي مدينة تحفز على العمل في مسيرتها نحو تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة للوصول إلى الحياد الكربوني.
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يستمر إرث إكسبو 2020 دبي ويوسع رؤية الحدث لمستقبل مستدام ومبادئ احترام البيئة وإشراك الجمهور في إيجاد حلول للقضايا البيئية.
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تجسد المدينة مبادئ التنمية المستدامة، واحترام الحدود البيئية والموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة للجميع ضمن مجتمع متعاون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
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شهادة على التزامها بالاستدامة وتمكين العمل من أجل تحقيق الأمن المناخي، تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافة مؤتمر المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم سنويًا بتقييم التقدم العالمي في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ.
الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 (خريطة طريق إزالة الكربون متاحة في expocitydubai.com)
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تلتزم مدينة إكسبو دبي بإحداث تأثير ملموس من خلال الاتجاه التنازلي لخفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، وتخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لدعم الأهداف المناخية العالمية والوطنية، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد الكربوني.
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حددت مدينة إكسبو عددًا من الأهداف المرحلية لبصمتها الكربونية التشغيلية، بما في ذلك التقليل بنسبة 45% بحلول عام 2030 و80% بحلول عام 2040 قبل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
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باعتبارها مركزًا أساسيا ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومجتمعًا متنامًيا يدرك تأثيرات الكربون في تطوير المدينة، تهدف مدينة إكسبو أيضًا إلى تقليل الكربون المتجسد في البيئة المبنية، كما هو الحال في مواد البناء. من خلال تحديد مثل هذه الأهداف، تتجاوز مدينة إكسبو المتطلبات التي حددها (البروتوكول العالمي لمخزونات الغازات الدفيئة على المستوى المجتمعي) للمراكز الحضرية.
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بالنسبة للكربون المتجسد في البيئة المبنية، ولتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء مشاريع البناء على وجه الخصوص، تستهدف مدينة إكسبو خفضًا بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخفضًا بنسبة 100% بحلول عام 2050.
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انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار إكسبو 2020 دبي بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد" بالإضافة إلى شراء تعويضات كربون بسبة 5%.
العمارة المستدامة والبنية التحتية
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احتفظت مدينة إكسبو دبي بـ 80% من البنية التحتية من إكسبو 2020 دبي بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد" (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من مجلس المباني الخضراء الأمريكي هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا على مستوى العالم) وسبعة منها حاصلة على تصنيف "لييد" البلاتيني.
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تصنيف "لييد" يعتمد المباني التي تقلل من استهلاك الطاقة والمياه بشكل مستمر، وتلك التي تتسم بتكاليف تشغيلية منخفضة وآثار كربونية أقل، والمبنية من مواد ذات أثر بيئي منخفض، وتوفر بداخلها جودة هواء أفضل، مما يساهم في بيئة حضرية أكثر استدامة.
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حصلت ثمانية مشاريع بنية تحتية في مدينة إكسبو دبي أيضًا على تصنيف ممتاز من "برايم إنفرستركشر (سيكوال سابقاً)" وهو أعلى تصنيف للهندسة المدنية المستدامة، والأول لمشروع في الشرق الأوسط.
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ويعد هذا أحد أكبر تجمعات المشاريع الحائزة على جوائز "برايم إنفرستركشر" في موقع واحد على مستوى العالم، وهو نتيجة لدمج المدينة لمبادئ التصميم المستدام عبر المباني والبنية التحتية والمناظر الطبيعية.
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تستخدم مدينة إكسبو دبي تقنيات مبتكرة تعمل على مراقبة وتحليل توليد الطاقة المتجددة، واستهلاك الطاقة والمياه، وانبعاثات الغازات، والنفايات، وكميات المياه المستخدمة في الري.
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تعتمد المدينة على إنجازات إكسبو 2020 دبي والتي تضمنت انخفاضًا بنسبة 33% في الطلب على الطاقة مقارنة بالمعايير الدولية، وخفضًا بنسبة 53% في الطلب على المياه مقارنة بالمعايير المحلية، و100% من الاستخدامات غير الصالحة للشرب تستخدم مياه معاد تدويرها.
تيرا - جناح الاستدامة (تتوفر معلومات إضافية عن تيرا)
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تقدم مدينة إكسبو دبي رحلة غامرة عبر العجائب الطبيعية، ما يمكّن الزائرين من فهم بصمتهم البيئية وتحسينها لصنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
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صمم جناح الاستدامة-تيرا ليتمكن من تحقيق الحياد الكربوني، وهو حاصل على شهادة "لييد" البلاتينية - وهو أعلى اعتماد متاح للهندسة المعمارية المستدامة - ويضع نموذجًا يحتذى به لتصميم المباني المستدامة.
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يتم توليد الطاقة من خلال الألواح الكهروضوئية، والتي تم ترتيب 4912 منها على مظلة سقف بعرض 130 مترًا وفوق سلسلة من 18 "شجرة طاقة" تدور لمواجهة الشمس، مثل نبتة دوار الشمس.
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في المجمل يولّد المبنى أربع غيغاواط ساعي من الكهرباء سنوياً.
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تجمَع "الشجرة المائية" الماء من رطوبة الجو، في الوقت الذي يعتمد الجناح على نظام إعادة تدوير المياه الرمادية وزراعة النباتات المحلية لتقليل استخدام المياه بنسبة 75%.
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المبنى مصمم بحيث يوفر في استهلاك الطاقة أيضاً عن طريق بناء الكثير من مساحات الجناح تحت الأرض وبناء جدران سميكة ومعزولة مما يخفض من درجات الحرارة؛ كما يعمل سقفه كظل عملاق؛ ويقوم شكل سقف الجناح الذي يشبه القمع بتهوية الفناء بشكل طبيعي ويسمح بدخول الضوء إلى محيطه.
أسلوب حياة أكثر صحة وتوازنًا
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مدينة إكسبو دبي هي مجتمع يركز على الإنسان ومصمم لتعزيز الصحة والتوازن وجودة الحياة.
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أول مجمع في المنطقة يتم تسجيله وفق معايير (ويل) للمجمعات السكنية، والتي تقيس مدى قدرة المجمعات السكنية حول العالم على توفير أسلوب حياة صحي ومرفه للسكان وهو يستهدف شهادة (ويل الذهبية).
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تشمل الميزات مضمارًا للجري بطول 5 كيلومترات ومسارات لركوب الدراجات بطول 10 كيلومترات وملاعب للأطفال و45000 مترًا مربعًا من المتنزهات والحدائق.
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تشكل الأنواع المحلية والقابلة للتكيف 90% من النباتات المزروعة في المدينة، وتتم إدارة أكثر من 90% من مناطق المناظر الطبيعية دون استخدام مبيدات الآفات الكيميائية ومبيدات الأعشاب والأسمدة.
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مدينة 15 دقيقة، تم تصميم مشاريعها السكنية لإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية والصحة والرفاهية. (تتوفر معلومات إضافية)
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المجمع الذي يركز على الإنسان يعني تمكين صحة الإنسان ورفاهيته من خلال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك طرق المركبات ذاتية القيادة.
إرشادات البناء والاستدامة التشغيلية
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بناءً على إرشادات إكسبو 2020 دبي للعمليات المستدامة التي ترشد الموردين لتنفيذ تدابير تدعم استدامة الحدث الدولي، تتبنى مدينة إكسبو دبي هذه الإرشادات بما يتماشى مع التزامات الاستدامة.
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المبادئ التوجيهية للمواد المستدامة – للبناء والمشتريات المستدامة
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تهدف إلى الحد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية لجميع المواد المشتراة، بالاعتماد على مبادئ "لييد" واستكمالها
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تتعلق المعلمات بمحتوى الكربون المتجسد، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، والمصادر المسؤولة، والمشتريات الإقليمية، والتأثيرات الصحية
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تتضمن الأمثلة على الممارسات أو التدابير الناتجة في إطار إكسبو 2020، والتي سيتم تنفيذها في إطار مدينة إكسبو دبي، ما يلي:
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أكثر من مليون طن من مواد الحفر إما أعيد استخدامها أو تم تخزينها لإعادة استخدامها
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تقليل الكربون المتجسد في مواد البناء الرئيسية، مثل الفولاذ والخرسانة بنسبة 20%
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الاستخدام المكثف لأساليب البناء المعيارية لتقليل النفايات والطاقة
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استبدال أسفلت الطرق بالمطاط المعاد تدويره بنسبة 20%
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استخدام الدهانات ذات المحتوى المنخفض من المركبات العضوية المتطايرة، والأخشاب المستدامة المعتمدة من مجلس رعاية الغابات
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إرشادات العمليات المستدامة
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التركيز على أهمية الاستدامة عبر البائعين والموردين، مما يجسد الاعتقاد بأن الاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين:
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احترام القوى العاملة
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التأثير على المجتمعات
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السلامة للجميع
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الإشراف البيئي
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تم تصميم إرشادات العمليات المستدامة لتكون عملية وقابلة للتحقيق، وهي تشمل الأشخاص والمنتجات والخدمات والأماكن المرتبطة بعمليات مدينة إكسبو دبي عبر مجالات مثل التعبئة والتغليف والمواد ذات الاستخدام الفردي والأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة والتنظيف وإدارة النفايات
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تستمد إرشادات العمليات المستدامة سياقها من التشريعات البيئية من المفوضية الأوروبية، والمعايير من اتحاد الاستدامة، والسياسات البيئية، والاجتماعية الإقليمية، والمحلية
التقليل من النفايات وريادة التدوير
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تعتمد مدينة إكسبو على النموذج الذي تم تطويره خلال إكسبو 2020 لفهم النظام البيئي للنفايات، بما في ذلك أنواع النفايات ومصادرها، والتي استرشدت بها الخطط التشغيلية وعمليات النفايات. تعتبر مبادئ الاقتصاد الدائري أساسية لممارسات الاستدامة للمدينة وأصحاب الشأن فيها، بدءًا من استخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة للتحلل والقابلة لإعادة التدوير، والتصميم لإعادة الاستخدام، وتحديد الحلول التكنولوجية لمعالجتها
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تعمل مدينة إكسبو على تعزيز خطط إدارة النفايات في إكسبو 2020 لأنشطة وعمليات تطوير الأراضي، وستضع أهدافًا أكثر طموحًا، بعد أن حولت 88% من النفايات المتراكمة من مدافن النفايات في إطار إكسبو الدولي. تعمل على تكييف نموذج إدارة نفايات الأحداث مع نموذج المركز الحضري الذي يعمل على مدار 24 ساعة مع المقيمين والمستأجرين والزوار وإنشاء خط أساس لمجتمع متنامٍ
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في جميع أنحاء المدينة، تتفاعل الصناديق الذكية التي تضم ثلاثة تيارات من النفايات - العضوية والقابلة لإعادة التدوير والعامة - مع الزائرين حول كيفية إعادة استخدام النفايات، مما يؤدي إلى طرق فصل مناسبة ومعدل فصل أعلى
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يتيح برنامج حفظ الغذاء جمع فائض الطعام من بائعي الأطعمة والمشروبات وقاعات الطعام ومقدمي الطعام في مدينة إكسبو وتوزيعه على المجتمعات المحتاجة بدعم من بنك الطعام الإماراتي، مع مراقبة وتسجيل البيانات المتعلقة بكمية الطعام الذي أعيد توظيفه
الشباب
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تحتفي مدينة إكسبو دبي بالشباب وتمكنهم من لعب دور في الحفاظ على كوكب الأرض
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يعتمد برنامج إكسبو للمدارس على التزام إكسبو 2020 بإلهام جيل المستقبل، حيث يقدم ثروة من التجارب التعليمية والثقافية مثل الرحلات المدرسية المخصصة عبر تيرا، وورش العمل والعروض العلمية التفاعلية
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يدير برنامج إكسبو للمدارس برنامج سفراء المناخ بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والذي يضع طلاب المدارس الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة مفاوضي المناخ، ومحاكاة مفاوضات تغير المناخ العالمية والسماح للطلاب بالمشاركة في صنع الحلول البيئية
إكسبو لايف (تتوفر صحيفة حقائق منفصلة)
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إكسبو لايف هو برنامج عالمي للابتكار والشراكة تم إطلاقه في إطار إكسبو 2020، يدعم برنامج إكسبو لايف ويسرع ويعزز الحلول الجديدة والمبتكرة التي تهدف إلى جعل العالم مكانًا أفضل
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دعت دورتها الأخيرة رواد الأعمال الاجتماعيين في جميع أنحاء العالم إلى تقديم أفكار للتدخلات المتعلقة بالمناخ التي يمكن مشاركتها وتكرارها، مع حصول الشركات الناشئة المختارة على التمويل والدعم والتعرض في COP28
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منذ مايو 2016، وعلى مدار ست دورات، دعم إكسبو لايف 176 مبتكرًا عالميًا من 90 دولة، وكانت نسبة كبيرة منهم مرتبطة بالاستدامة البيئية. أثرت الدورات الخمس الأولى للبرنامج بشكل إيجابي على 5.8 مليون شخص على مستوى العالم، بما في ذلك تحسين سبل عيش 760 ألف مزارع، واستعادة 36 مليون هكتار من الأراضي، وتعويض 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 6.3 مليون لتر من المياه.
أحد أكثر دورات إكسبو استدامة في التاريخ
تم تضمين الاستدامة بجميع جوانبها في كل منطقة من مناطق إكسبو 2020 دبي، والتي حصلت على مجموعة من الشهادات العالمية بالإضافة إلى تصنيفات من "لييد" و "برايم":
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حصل إكسبو 2020 دبي على شهادة آيزو 20121:2012 لمعيار استدامة إدارة الأحداث حيث يقيم هذا المعيار نهج إدارة الأحداث لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي بما يوازن النجاح المالي مع النجاح الاجتماعي والبيئي.
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المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين وهو يظهر النهج الذي يتبعه إكسبو 2020 تجاه المساواة المهنية بين الجنسين، وهو معتمد من (يروفيرتاس) الشركة المتخصصة في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، والمساواة بين الجنسين باستخدام مقاييس مثل الرواتب والترقيات وتنمية المهارات والاتصالات الخارجية. إلى جانب الالتزامات الرسمية والسياسية بالمساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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اعتماد من "سنسري أكسيس" بعد استيفاء المعايير التي وضعها المجلس الدولي لإمكانية الوصول الحسية، ليصبح أول إكسبو عالمي وأول حدث في الشرق الأوسط بأكمله وشمال إفريقيا وآسيا يحصل على هذه الشهادة.
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عضوية في "ذي فايلوبل 500 " )مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية المكرسة لشمولية الأعمال( وكان أول حدث يتم اختياره كعضو.
على خطى إكسبو 2020 دبي، ستنشر مدينة إكسبو دبي تقارير سنوية تتماشى مع أطر إعداد التقارير المستدامة ذات السمعة الطيبة لعرض آثارها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتنوعة. التقارير السابقة متاحة على موقع expocitydubai.com.
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- انتهى -