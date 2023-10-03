صممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام الذي يجسد مدن المستقبل الخضراء والقائمة على الابتكار. مدينة إكسبو دبي محورها الإنسان، وهي مدينة تحفز على العمل في مسيرتها نحو تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة للوصول إلى الحياد الكربوني.

شهادة على التزامها بالاستدامة وتمكين العمل من أجل تحقيق الأمن المناخي، تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافة مؤتمر المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم سنويًا بتقييم التقدم العالمي في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ.

تجسد المدينة مبادئ التنمية المستدامة، واحترام الحدود البيئية والموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة للجميع ضمن مجتمع متعاون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 (خريطة طريق إزالة الكربون متاحة في expocitydubai.com)

حددت مدينة إكسبو عددًا من الأهداف المرحلية لبصمتها الكربونية التشغيلية، بما في ذلك التقليل بنسبة 45% بحلول عام 2030 و80% بحلول عام 2040 قبل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تلتزم مدينة إكسبو دبي بإحداث تأثير ملموس من خلال الاتجاه التنازلي لخفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، وتخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لدعم الأهداف المناخية العالمية والوطنية، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد الكربوني.

انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار إكسبو 2020 دبي بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد" بالإضافة إلى شراء تعويضات كربون بسبة 5%.

بالنسبة للكربون المتجسد في البيئة المبنية، ولتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء مشاريع البناء على وجه الخصوص، تستهدف مدينة إكسبو خفضًا بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخفضًا بنسبة 100% بحلول عام 2050.

باعتبارها مركزًا أساسيا ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومجتمعًا متنامًيا يدرك تأثيرات الكربون في تطوير المدينة، تهدف مدينة إكسبو أيضًا إلى تقليل الكربون المتجسد في البيئة المبنية، كما هو الحال في مواد البناء. من خلال تحديد مثل هذه الأهداف، تتجاوز مدينة إكسبو المتطلبات التي حددها (البروتوكول العالمي لمخزونات الغازات الدفيئة على المستوى المجتمعي) للمراكز الحضرية.

العمارة المستدامة والبنية التحتية

احتفظت مدينة إكسبو دبي بـ 80% من البنية التحتية من إكسبو 2020 دبي بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد" (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من مجلس المباني الخضراء الأمريكي هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا على مستوى العالم) وسبعة منها حاصلة على تصنيف "لييد" البلاتيني.

تصنيف "لييد" يعتمد المباني التي تقلل من استهلاك الطاقة والمياه بشكل مستمر، وتلك التي تتسم بتكاليف تشغيلية منخفضة وآثار كربونية أقل، والمبنية من مواد ذات أثر بيئي منخفض، وتوفر بداخلها جودة هواء أفضل، مما يساهم في بيئة حضرية أكثر استدامة.

حصلت ثمانية مشاريع بنية تحتية في مدينة إكسبو دبي أيضًا على تصنيف ممتاز من "برايم إنفرستركشر (سيكوال سابقاً)" وهو أعلى تصنيف للهندسة المدنية المستدامة، والأول لمشروع في الشرق الأوسط.

ويعد هذا أحد أكبر تجمعات المشاريع الحائزة على جوائز "برايم إنفرستركشر" في موقع واحد على مستوى العالم، وهو نتيجة لدمج المدينة لمبادئ التصميم المستدام عبر المباني والبنية التحتية والمناظر الطبيعية.

تستخدم مدينة إكسبو دبي تقنيات مبتكرة تعمل على مراقبة وتحليل توليد الطاقة المتجددة، واستهلاك الطاقة والمياه، وانبعاثات الغازات، والنفايات، وكميات المياه المستخدمة في الري.