· العيادات التخصصية تفتح أبوابها لساعات إضافية من الساعة 8:30 مساءً ولغاية 12:30 بعد منتصف الليل بالإضافة إلى ساعات العمل الاعتيادية خلال أيام الأسبوع

· كليفلاند كلينك أبوظبي يواصل مساعيه نحو تطوير تجربة المرضى وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى للحالات الصحية المعقدة لمجتمع دولة الإمارات والمنطقة بأسرها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع رؤيته لجعل الرعاية الصحية عالمية المستوى في متناول الجميع، أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، عن إطلاق عياداته المسائية خلال شهر رمضان المبارك والتي ستمتد ساعات عملها من الساعة 8:30 مساءً ولغاية 12:30 بعد منتصف الليل.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام المستشفى بتعزيز مرونته وتركيزه على وضع احتياجات الرعاية الصحية في متناول المجتمع المحلي وبالأوقات التي تناسبهم ويعتبر هذا أولوية قصوى للمستشفى.

وستكون العيادات المسائية مفتوحة بالإضافة إلى العيادات الاعتيادية التي تعمل خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 ظهراً، وفي يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 1:00 ظهراً. وسيواصل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في مختلف التخصصات مثل الرعاية الأولية، وطب الغدد الصماء، وأمراض الرئة، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب العيون، والحساسية والمناعة، تلقي الرعاية المستمرة في الوقت الذي يناسبهم خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "ندرك أن أولوية أفراد المجتمع هي الالتزام بالصيام وتلبية الدعوات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك. لذلك يفخر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بحرصه على لعب دوره البناء في المجتمع ويلتزم بتلبية احتياجات المرضى، ليتمكنوا من الاستمرار بتلقي خدمات الرعاية الصحية المتسمة بمستوى عالمي في الوقت الذي يناسبهم خلال الشهر الفضيل".

لحجز موعد في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، يرجى الاتصال على الرقم 8002223 (800 CCAD) أو زيارة الموقع الإلكتروني -subspecialties-specialties/medical-and-https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/instituteshours.aspx-clinic-institute/pages/ramadan أو تحميل تطبيق بوابة المراجع لكليفلاند كلينك أبوظبي.

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات

الرعاية الحرجة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خمسة مراكز امتياز متخصّصة هي: مراكز القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر، والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والعيون، والجهاز التنفسي والرعاية الحرجة. ويضم أيضاً معاهد أخرى في التخصّصات الجراحية الدقيقة، والتخصصات الطبية الدقيقة، وطب الطوارئ، والتخدير، وعلم الأمراض وطب المختبر، والتصوير الشعاعي، والجودة وسلامة المرضى، والرعاية الطبية والتمريض. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً.

تجمع المنشآت في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفضل وأحدث وسائل الراحة وخدمات بمعايير عالمية المستوى. ويستوعب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 394 سريراً (قابل للزيادة إلى 490 سريراً)، مع خمسة طوابق مُخصّصة للعيادات، وثلاثة طوابق للتشخيص والعلاج، وثلاثة عشر طابقاً من وحدات الرعاية الحادة والحرجة المُخصّصة للمرضى الداخليين. ويُدير مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أطباء مُجازون من بورد أمريكا الشمالية/ البورد الأوروبي (أو ما يعادلهما). ويوفر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة أفضل الخدمات الصحية ونموذج الرعاية الفريد الذي يتميّز به كليفلاند كلينك، من أجل الحدّ من الحاجة لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقّي العلاج.

بدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - العين تقديم بعض الخدمات الصحية المختارة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2017. يقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي – العين ضمن الحرم الطبي لمستشفى توام، في مدينة العين.

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