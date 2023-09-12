باستخدام منصة متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي

المنصة المصممة للهاتف المحمول أولاً تتيح أتمتة عمليات الموارد البشرية باستخدام تطبيق حديث سلس ومتكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت "مسافي"، مجموعة السلع الاستهلاكية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، شركة اليونيكورن العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية "داروين بوكس" لأتمتة وظائف الموارد البشرية وتعزيز تجربة الموظفين لدى المجموعة باستخدام منصة متطورة لإدارة رأس المال البشري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتجمع المنصة عدداً من منتجات ومزايا "داروين بوكس" الرائدة، مثل التوظيف والتأهيل وكشف المرتب وإدارة الأداء، لدعم كوادر "مسافي" الذين يفوق عددهم 1000 موظف والمنتشرين في مختلف أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وعقب عملية تنافسية لتقديم العطاءات أجرت خلالها "مسافي" تقييماً دقيقاً لحلول إدارة رأس المال البشري العالمية، وقع الاختيار على "داروين بوكس" لتكون شريكها التكنولوجي في مجال الموارد البشرية. فبعد أن حازت على المرتبة الأولى كأفضل حلول إدارة رأس المال البشري ضمن تقرير "جارتنر بير إنسايتس"، تم اختيار المنصة المصممة للهاتف المحمول أولاً من "داروين بوكس" للمساعدة في تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية لدى "مسافي"، وتوفير تجارب فريدة للموظفين، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. وتوفر المنصة منظومة رقمية متطورة للغاية مع رؤية موحدة للموارد البشرية، مما يساهم في تحسين إنتاجية القوى العاملة إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية من حيث التكلفة.

وكانت "مسافي" بحاجة إلى حل فعال وقادر على المساعدة في دمج حضور الموظفين ضمن كشوف المرتبات، وإتاحة المزيد من المزايا المتطورة رقمياً مثل الحضور الجغرافي عبر مواقع متنوعة، بما في ذلك المستودعات والمكاتب، لاستكشاف وتمكين الكفاءات التشغيلية. كما أرادت الشركة تزويد الموظفين بإمكانات الخدمة الذاتية المصممة للهاتف المحمول أولاً بغية تعزيز وصولهم المباشر إلى خدمات الموارد البشرية الروتينية.

وفي إطار تعليقها على الموضوع؛ قالت إيما ديفيز، كبير مسؤولي الثقافة والموارد البشرية في "مسافي": "حافظت ’مسافي‘ على ريادتها القوية في السوق بفضل تركيزها غير المسبوق على المنتجات فائقة الجودة وعلى تلبية احتياجات العملاء. ولطالما حرصنا على الارتقاء بتجربة موظفينا ليتسنى لهم أيضاً المساعدة في تعزيز تجربة العملاء والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق رؤية الشركة. ولم يأت اختيارنا لـ ’داروين بوكس‘ نظراً لمكانتها المرموقة وسجلها الحافل في القطاع فحسب، وإنما أيضاً لقدرتها على توفير حلول ملائمة لظروف أعمالنا تربط بشكل فعال بين عمليات الموارد البشرية وأهداف الرقمنة العامة لشركتنا، مع الحرص على تنفيذ استراتيجية التجارة الرقمية الطموحة لدينا".

من جانبه قال شيتانيا بيدي، الشريك المؤسس لشركة "داروين بوكس": "تعتبر ’مسافي‘ علامة تجارية بارزة في دولة الإمارات، حققت نمواً ملحوظاً خلال العقود الأربعة الماضية. ونفخر في ’داروين بوكس‘ بأن نغدو شريكها المفضل في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية. ومن خلال توحيد كامل دورة حياة الموظف عبر منصة واحدة، فإن مجموعة تكنولوجيا الموارد البشرية الشاملة والمتكاملة من ’داروين بوكس‘ تساعد المؤسسات مثل ’مسافي‘ على اكتساب رؤية مركزية لمواهبها عبر الحدود، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عملية صنع القرار".

يشار إلى أن شركة "داروين بوكس" تأسست في عام 2015، وهي تعمل على تعزيز تجارب أكثر من 2.2 مليون موظف في أكثر من 850 مؤسسة في 110 دولة. ومنذ انضمامها إلى نادي شركات الـ "يونيكورن" عبر تحقيق النجاح في جولة تمويل من الفئة D في يناير 2022، سجلت الشركة نمواً مذهلاً بنسبة 300% في الإيرادات مع زيادة عدد الموظفين بنسبة 240% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتصنف "داروين بوكس" بين أفضل 10 منصات لإدارة رأس المال البشري على مستوى العالم ضمن تقرير "جارتنر بير إنسايتس". وقد دخلت في وقت سابق من العام الجاري في شراكة استراتيجية مع "مايكروسوفت" للمساهمة في إعادة ابتكار ورسم ملامح مستقبل العمل؛ إذ تتيح الشراكة الجديدة لها فرصة توفير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع تحقيق التكامل الأمثل بين مفاهيمها وأنظمة العديد من خطوط منتجات "مايكروسوفت" لقاعدة عملائها المشتركة، مثل "مايكروسوفت تيمز" (MS Teams)، و"أوفيس 365"(Office365)، و"داينمكس 365" (Dynamics 365)، و"مايكروسوفت فيفا" (Microsoft Viva) وغيرها.

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