خلال ختام قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم) في روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، إلى ضرورة تعزيز العمل المناخي العالمي من أجل نظم غذائية وزراعة أكثر استدامة وشمولية، مستعرضة تجربة دولة الإمارات الناجحة والفريدة، لتوفير نظم غذائية وزراعية مستدامة، وذلك من خلال الاستثمار في الزراعة العضوية، والزراعة العمودية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والزراعة المائية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في فعاليات اليوم الثاني والختامي من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، التي تعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وسلطت معالي المهيري الضوء خلال مشاركتها في الجلسة العامة لليوم الختامي من القمة - والتي بحثت النجاحات والتحديات وسبل المضي قدماً في تحويل النظم الغذائية - على المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات في هذا الشأن، بما في ذلك أكبر مزرعة عمودية في العالم "بستانك"، والتي تم إنشاؤها في مشروع مشترك بين شركة الإمارات لتموين الطائرات وشركة كروب ون - التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها - ووادي تكنولوجيا الغذاء في دبي. مؤكدة على أن دولة الإمارات حققت العديد من النجاحات في هذه المجالات المستدامة.

تغيير شامل

في اليوم الثاني من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، التي استضافتها الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، ونظمتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ومركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، تم عقد سلسلة من الجلسات والفعاليات المتنوعة، والتي دعت إلى تغيير شامل في النظم الغذائية العالمية، وذلك بمشاركة عدد من قادة العالم والوزراء وصانعي السياسات والخبراء لتعزيز العمل المناخي الجماعي.

وأوضحت معالي مريم المهيري خلال حضورها جلسة نظمها برنامج الأغذية العالمي، بحضور مجموعة من أعضاء تحالف الوجبات المدرسية، كيف ترتبط تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي ارتباطاً جوهرياً. كما تطرقت معاليها إلى تعزيز الجهود لدعم المجتمعات في مواجهة آثار تغير المناخ.

وأردفت معاليها كيف أن دولة الإمارات ضاعفت التزاماتها بتحويل النظم الغذائية نحو نظم أكثر استدامة خاصة خلال عام 2023 (عام الاستدامة) ومع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 ، منوهة بأنه فيما يتعلق بالوجبات المدرسية، تعمل دولة الإمارات على تنويع قوائم الطعام بالمنتجات المحلية، ودمج التعليم المناخي في المناهج الدراسية، وتبني الطاقة النظيفة، والحد بشكل كبير من هدر الطعام.

وأشادت معاليها بالتقدم المٌحرز في توفير الوجبات المدرسية الصحية. مسلطةً الضوء على كيف يمكن للوجبات المدرسية أن تعمل كأدوات تحويلية لتحقيق تحول النظم الغذائية والعمل المناخي. كما ناقشت معاليها أهمية "الورقة البيضاء" الأخيرة الصادرة عن اتحاد أبحاث الصحة والتغذية المدرسية، والتي تنص على ضرورة اتباع نهج مبتكر لإجراء تحسينات فورية على الوجبات المدرسية.

تحديات متشابكة

وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة: "اليوم، في مواجهة أهم الملفات العالمية مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، نجد دائماً أمل وإجماع متزايد على أن برامج الوجبات المدرسية يمكن أن تكون بمثابة أدوات قوية لتحقيق التحول في أنظمتنا الغذائية واتخاذ إجراءات صحيحة ضد تغير المناخ".

وأضافت: "خلال عام الاستدامة، وبصفتنا المضيف لمؤتمر الأطراف COP28، تؤكد دولتنا على التزامها بالتصدي للتحديات التي تهدد أنظمتنا الغذائية والتعليمية، ضمن السياق الأوسع للعمل المناخي الإيجابي. ستعمل رئاسة COP28 على تعزيز التغيير الجذري نحو التحول للنظم الغذائية المستدامة، والتي ستكون في صميم جدول أعمال المؤتمر، فضلاً عن بناء مسار ديناميكي متجذر، ومنح الفرصة للمشاركة النشطة للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتحفيز الابتكار، وتحديد أولويات التمويل."

وإلى جانب مشاركة قصص النجاح المحلية، استكشفت معاليها في هذه الجلسة بعض التحديات التي تواجهها الحكومات في سعيها لإصلاح وبناء القدرة على الصمود في النظم الغذائية. وأفادت بأن الحكومات وجدت تاريخياً أن زيادة الاستثمارات الكبيرة اللازمة لأنظمة الغذاء وطرق الإنتاج الواقية من المستقبل تمثل تحدياً. داعية المجتمع الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لتحفيز التحول إلى الممارسات المستدامة، وتسريع العمل في القطاع الخاص.

حلقة نقاشية

كانت الجلسة الأخيرة من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة تقييم)، عبارة عن حلقة نقاشية حوارية، ركزت على العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي هذه الحلقة النقاشية، تحدثت معالي مريم المهيري عن كيفية دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والبحوث الزراعية العالمية من خلال مهمة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي تقودها الدولة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء آخرين.

وقالت معاليها: "تستهدف مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ قطاعاً غالباً ما لم يتم التطرق له في مناقشات العمل المناخي. من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا داخل القطاع الزراعي، يمكننا الكشف عن فرص للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بشكل فعال، وتلبية الاحتياجات الغذائية للتوسع السكاني في المناطق التي تعاني من ضغوط الموارد، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتابعت: "شهدت المبادرة نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات من 8 مليارات دولار في نوفمبر الماضي إلى 13 مليار دولار اليوم. تفخر دولة الإمارات بقيادة هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول المشاركة فيها، والتي تعزز اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتساعد على الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة".

برنامج مؤتمر الأطراف COP28للنظم الغذائية والزراعة.. حدث تاريخي

وكانت قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 في روما، حدثاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وكمضيف لمؤتمر COP28، حيث أعلنت معالي مريم المهيري برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" في اليوم الأول من القمة، ودعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي". وستساعد الجهود المبذولة لدعم هذه الأجندة في القضاء على الجوع في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز جهود الحد من معدل زيادة درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وسيدعو الإعلان الحكومات إلى مواءمة نظمها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والاستراتيجيات، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. كما سيحتفل بالبلدان الرائدة من خلال وضع النظم الغذائية والزراعة في صميم العمل المناخي.

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