يضم طاقم المهمة كل من عبيد السويدي، وكريستن ماجاس، وتيفاني سنايدر، وأندرسون ويلدر، على أن ينضموا إلى "هيرا" في الأول من نوفمبر

تهدف المهمة إلى محاكاة ظروف استكشاف الفضاء على الأرض وتقديم منصة فريدة لدراسة قدرة الإنسان على التكيف مع العزلة؛ لدعم المهمات الفضائية طويلة الأمد في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن اختيار الإماراتي عبيد السويدي ليكون عضو طاقم المحاكاة ضمن المرحلة المقبلة من ثاني دراسة لبرنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، وذلك في إطار أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية "هيرا". ومن المقرر أن تنطلق هذه المرحلة في الأول من نوفمبر 2024، حيث سينضم السويدي إلى الطاقم الأساسي المكون من كريستن ماجاس، تيفاني سنايدر، وأندرسون ويلدر. وتستمر المهمة لمدة 45 يومًا داخل مجمع "هيرا" الذي يمتد على مساحة 650 قدمًا مربعًا في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعد مجمع "هيرا" منشأة فريدة من 3 طوابق، مصممة خصيصًا لتمكين العلماء من دراسة كيفية تكيف أفراد الطاقم مع العزلة والاحتجاز في بيئات تحاكي الظروف الفضائية. تتيح هذه المهمة التناظرية للباحثين محاكاة متطلبات المهمات الفضائية طويلة الأمد، مثل تلك المتجهة إلى المريخ، بهدف فهم أعمق لكيفية تعامل رواد الفضاء مع التحديات الجسدية والنفسية القاسية التي تفرضها هذه المهمات المستقبلية.

خلال المهمة التي ستتم على الأرض، سيجري الطاقم سلسلة من التجارب المتنوعة، بما في ذلك محاكاة "المشي" على سطح المريخ باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة مثل زراعة الخضروات وتربية الروبيان. وتركز دراسات "هيرا" بشكل أساسي على تقييم التأثيرات طويلة الأمد للعزلة والاحتجاز على أداء الطاقم وصحتهم النفسية والجسدية. كما سيختبر الطاقم تأخيرات في الاتصال مع مركز التحكم في المهمة، في محاكاة للتأخيرات الزمنية المتوقعة أثناء "الاقتراب" من المريخ، والتي قد تصل إلى خمس دقائق في الاتجاه الواحد. تُعد هذه المحاكاة حيوية لدراسة كيفية تعامل رواد الفضاء مع التحديات المشابهة في المهمات الفضائية المستقبلية.

التجارب العلمية

سيشارك أفراد الطاقم الأربعة في 18 تجربة علمية، تركز على الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية والنفسية ضمن بيئة خاضعة للرقابة. تهدف هذه الأبحاث إلى توفير بيانات قيمة تسهم في تعزيز مرونة الإنسان وأدائه خلال المهمات الفضائية.

وكما هو الحال في المراحل السابقة من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، تؤكد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة دورها المتزايد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء. وتساهم عدد من المؤسسات التعليمية الإماراتية في هذه الدراسة بـ 6 دراسات في مجالات متنوعة، وهم جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في الشارقة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. تجسد هذه الجهود التزام الإمارات بتطوير المعرفة العلمية استعدادًا لاستكشاف القمر والمريخ في المستقبل.

من جانبه، قال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء: "نحن سعداء بالإعلان عن اختيار عبيد السويدي للمشاركة في المرحلة المقبلة من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء. تعكس مشاركته في هذه الدراسة، بالتعاون مع وكالة ناسا، التزامنا بتعزيز الجهود العلمية لدراسة العوامل البشرية في المهمات الفضائية طويلة الأمد. وستسهم نتائج هذه الدراسة بشكل جوهري في صياغة إستراتيجيات المستقبل لمهمات استكشاف الفضاء، بما في ذلك المريخ، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال استكشاف الفضاء عالميًا. نواصل التزامنا بدفع حدود الابتكار، وإلهام الأجيال القادمة لتحقيق رؤيتنا في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي".

عبيد السويدي

عبيد السويدي، نقيب مهندس في وزارة الدفاع الإماراتية، يتمتع بخبرة واسعة في مجالي الهندسة المدنية والبحرية، حيث يوفر رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات المعقدة داخل المؤسسة، وكان له دور محوري في تعزيز الإنتاجية، ورفع المعايير المهنية، وبناء فريق موهوب لتلبية متطلبات الدفاع الوطني

يحمل السويدي درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا، ودرجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية والبيئية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وماجستير إدارة المشاريع من جامعة أبوظبي بمعدل 4 من 4 في عام 2020. إلى جانب مسيرته المهنية، فهو فارس خيول وسباح وعداء.

السويدي جزء من المجموعة الرابعة من المتطوعين المشاركين في دراسة محاكاة الفضاء ضمن برنامج "هيرا" هذا العام. أُنجزت المرحلة الأولى من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء في 11 مارس 2024، بينما انتهت المرحلتان الثانية والثالثة في 25 يونيو و23 سبتمبر 2024 على التوالي.

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