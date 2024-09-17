الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مركز "كنف"، المتخصص في دعم وحماية الأطفال ضحايا الإساءة، مؤخراً وفداً من بلدية الشارقة برئاسة سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية الشارقة. وكان في استقبال الوفد كل من هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل ورئيس اللجنة العليا لمركز "كنف"، وأمينة الرفاعي، مدير المركز، وعدد من المسؤولين ومديري أقسام المركز.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية في المركز، حيث اطلع الوفد على أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين بلدية الشارقة ومركز "كنف" لضمان تقديم خدمات رعاية وحماية شاملة للأطفال.

وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين في بلدية الشارقة، منهم المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية، وعاطف الزرعوني مدير الخدمات المساندة، وعادل عمر مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين، وطارق آل صالح مدير معهد الشارقة للسياقة.

آفاق جديدة للتعاون بين بلدية الشارقة و"كنف"

وتعد زيارة وفد بلدية الشارقة إلى مركز "كنف" خطوة مهمة في تعزيز التعاون المستمر بين المركز والمؤسسات الحكومية المختلفة في إمارة الشارقة. وتعكس هذه الزيارة التزام بلدية الشارقة بتقديم الدعم الكامل لمبادرات حماية الطفولة وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال في الإمارة. ومن خلال هذه الزيارة، يؤكد الجانبان أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف حماية الطفل بشكل فعّال ومستدام.

نموذج رائد لحماية الأطفال

ويعد "كنف" أول مركز من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجسدية أو الجنسية. ويعمل المركز تحت إشراف إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ويوفر خدمات متكاملة تشمل الدعم القانوني، النفسي، الاجتماعي والطبي، في مكان واحد يتيح التنسيق الفعال بين جميع الجهات المختصة، ويراعي خصوصية الطفل في مثل هذه القضايا. ومن أبرز أهداف المركز توفير بيئة شاملة لحماية الطفل ورعايته دون تحميله وأسرته أعباء إضافية، ويعمل "كنف" على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود في تقديم الرعاية المثلى للأطفال المتضررين.

ويحمل المركز رسائل استراتيجية تتمثل في تعزيز الوقاية أولاً من خلال توفير بيئة آمنة ومستدامة تضمن حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والتعامل معها بطريقة متكاملة وشاملة. كما يسعى "كنف" إلى تعزيز التعاون المجتمعي بين جميع المؤسسات والجهات المجتمعية لضمان حماية الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع مراحل حياتهم. ويعتمد المركز على نظام متكامل وسريع للاستجابة لأي حالات إساءة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بهدف تقديم الرعاية الفورية واللازمة للطفل.

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