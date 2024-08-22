الإسكندرية، مصر: اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مشاركته بالمؤتمر العربي الثاني للتطوير المهني المنعقد في المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية بتنظيم من المنظمة العربية للتطوير المهني (ACDA) وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، واليونيسيف، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وسفارة هولندا في مصر.

مثل المركز كل من السيد محمد إبراهيم تجريدة، رئيس قسم التسويق والاتصال، والسيد محمد أحمد الكبيسي، مسؤول البرامج والخدمات بالمركز، حيث استعرضا خلال عرض تقديمي شامل جهود المركز في إرساء منظومة وطنية للتطوير والتوجيه المهني ووضع مثال يحتذى به للدول العربية.

وتعليقا على مشاركة الوفد، قال السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: "تمثل مشاركة مركزنا في هذا الحدث رفيع المستوى فرصة لتسليط الضوء على جهود دولة قطر في مجال التطوير المهني على الساحة الإقليمية والدولية وتشارك المعارف في ذلك المحفل الذي بات أحد المنصات الفريدة عربيا وإقليميًا".

وأضاف المنصوري: "لطالما أكدنا على حماية الأمن المهني محليًا وعربيًا عبر تأمين كوادر مؤهلة في جميع القطاعات والتخصصات لتكون قادرة على القيام بدورها، ونشهد حاليًا توجهًا ومبادرات إقليمية لدمج التطوير والتوجيه المهني في الاستراتيجيات الوطنية، ومن خلال مشاركة تجربة المركز أمام هذا المحفل العربي فرصة لتشارك بعض الدروس المستفادة من تجربتنا في إرساء المنظومة الوطنية للتطوير والتوجيه المهني، وتكييف التجارب العالمية وتعديلها بما يتناسب مع السياق الوطني والإقليمي بما يخدم أهداف التنمية البشرية المستدامة".

من جهته قال السيد أحمد كمال مصطفى رئيس المنظمة العربية للتطوير المهني والمؤتمر: "إن تواجد مركز قطر للتطوير المهني معنا للعام الثاني على التوالي إثبات على اهتمام المركز بمواصلة دعم المجال على المستوى الإقليمي، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونشكر المركز نيابة عن جميع الحضور على استمرار الدعم لعملية التطوير المهني، فوجودنا العام الماضي في أسوان كان بداية لتحقيق حلم طال انتظاره لأكثر من 12 عامًا".

وعلق رئيس المؤتمر العربي للتطوير المهني على أهمية تلك المؤتمرات بقوله: "كنا دوما نحضر المؤتمرات العالمية وراودتنا أمنية أن يكون لدينا مؤتمر بهوية عربية وبتمثيل من 12 دولة ووجودنا هنا اليوم ينم على ازدياد الاهتمام بمجال التطوير المهني في منطقتنا".

وتأتي مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في المؤتمر العربي للتطوير المهني 2023 في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دور التطوير المهني في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي خطة تنموية تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام يوفر الفرص لجميع أفراد المجتمع. ومن خلال المشاركة في الفعاليات الدولية المماثلة يؤكد مركز قطر للتطوير المهني التزامه ببناء مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر، والعالم العربي بأسره.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

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