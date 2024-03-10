عبدالقادر موسى محمد: يشكّل هذا التعاون خطوة مهمّة في تنفيذ رؤيتنا، وتنسجم مع توجيهات قيادتنا بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الأهداف السامية للإمارة

أسامة إبراهيم صديقي: إن هذه المذكرة ستكون بمثابة بارقة أمل لبدء حياة جديدة للأسر المتعثرة، وستعيد السعادة إليهم

عبد العزيز عبد الرحمن أنوهي: هدف هذه المبادرة مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى الايجارية في دبي والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: انطلاقاً من حرصه على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأهمية المشاركة في الارتقاء بنوعية حياة الإنسان والإسهام في رفع المعاناة عن كاهله؛ أبرم مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة تراحم الخيريّة في دبي، بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك في العمل المجتمعي والخيري، والسعي في مساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجاريّة والمحكومين في إمارة دبي.

وتأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين، في إطار الاستجابة لتوجيهات الدولة بإيجاد شراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتوطيد التعاون فيما بين الطرفين وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم، سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الايجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة أسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، بحضور سعادة مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة القاضي عبدالعزيز عبدالرحمن انوهي، رئيس لجنة يد الخير ، والسيد محمد الملا، نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية.

وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد: "يمضي مركز فض المنازعات الإيجاريّة في ترسيخ نهجه ورسالته الرامية إلى مد يد العون ودعم المتعسرين من المحكومين على ذمم مطالبات مالية نتيجة قضايا إيجارية، ويشكّل تعاوننا مع مؤسسة تراحم الخيريّة خطوة مهمّة في تنفيذ رؤيتنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف السامية والطموحة للإمارة. نُعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة، ونتطلّع من خلالها إلى ترسيخ دور وأثر لجنة يد الخير في المركز ومهمتها النبيلة، التي تجسّد الروح الإنسانيّة التي تمتاز بها إمارة دبي".

من جهته قال سعادة أسامة إبراهيم صديقي:" تعمل مذكرة التفاهم على تحقيق شراكة مؤسسية بخطى ثابتة ورؤى نافذة لخدمة ومساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية وأحكام في إمارة دبي".

وأوضح صديقي أن هذا التعاون المشترك يأتي لمساعدة الحالات الإنسانية، المتضررة في قضايا الدعاوى الإيجارية، التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية من المركز، لفك كربهم، مؤكداً أن هذه المذكرة ستكون بمثابة بارقة أمل لبدء حياة جديدة للأسر المتعثرة، وتعيد السعادة إليهم.

ونوه، بدور مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي في تحقيق العدالة النافذة بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية وإنسانية وإرساء دواعي التسامح في مجتمع الإمارات وتوفير منظومة قضائية متكاملة تركز على ترسيخ بيئة عقارية آمنة. وأشار إلى أن مؤسسة تراحم الخيرية تولي أهمية كبيرة وتضع ضمن أولوياتها تقديم المساعدة لكافة فئات المجتمع."

وأكد سعادة القاضي عبد العزيز عبد الرحمن أنوهي: بأن هدف هذه المبادرة تسهم في مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية في دبي والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل أبعاداً إنسانية، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية.

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