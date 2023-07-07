لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

تعزيزاً لتطوير شبكة علاقات مستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية، استقبل مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ـ إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات الاستباقية والمبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان، ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بحضور عائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وضم الوفد حصة محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي ومريم محمد السلمان مدير مشاريع المسؤولية المجتمعية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

في مستهل اللقاء، قدم ناصر الظفري نبذة حول مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية وخطته الاستراتيجية المرتكزة على محورين رئيسيين بحيث يُعنى المحور الاول بتوعية وتثقيف القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام بماهية المسؤولية المجتمعية، اما المحور الثاني والذي يعمل عليه المركز حاليا فيرتكز على توجيه ومساعدة منشآت القطاع الخاصة على تبني وتنفيذ مبادرات ومشاريع مجتمعية، إلى جانب جهود المركز في تحقيق قاعدة شراكات مستدامة وفعالة بين القطاع الخاص والنفع العام والقطاع الحكومي وبما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخطط الإمارة الداعمة لجودة الحياة وسعادة الفرد والمجتمع، موضحاً ان المركز يُكثف مشاريعه وانشطته ومبادراته بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

واطلع وفد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خلال اللقاء، على مهام واختصاصات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومنها "تشكيل خطط بعيدة المدى لخدمة أهداف التنمية المستدامة في عجمان، توفير خدمات استشارية لقطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في مختلف مجالات الاستدامة، توفير مصادر للتعلم وفرص للتدريب وتبادل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية في جميع مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، و التنسيق بين قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في الإمارة لضمان توحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد".

وأوضح ناصر الظفري، أن جهود ونتائج المركز انعكست على نمو نسبة المنشآت التي لديها نشاطات تتعلق بالمسؤولية المجتمعية في الإمارة لترتفع من 112 منشأة خلال العام 2019 إلى 743 منشأة خلال العام 2022، كما تم استعراض أبرز مشاريع ومبادرات المركز خلال السنوات السابقة وخطة المركز المعتمدة للعام الجاري والسنوات القادمة.

من جانبها أشادت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بمدى تنوع مشاريع ومبادرات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، كما قدمت نبذة حول رؤية ورسالة دائرة الخدمات الاجتماعية عبر توفير الوسائل والأدوات لمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي.

هذا وأوصى الحضور بضرورة بحث فرص التعاون في إطلاق مبادرات ومشاريع مجتمعية مشتركة، واعتماد فريق عمل من الجانبين لتبادل أفضل الممارسات والمبادرات المجتمعية، إلى جانب تبادل الدراسات والبحوث، وأهمية المشاركة في الفعاليات التي ينفذها أحد الطرفين مستقبلاً، وضرورة التعاون في تنفيذ فعاليات للتوعية بمجالات الاستدامة والحفاظ على الموارد بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.

وفي ختام اللقاء قام ناصر الظفري بتقديم درع غرفة عجمان التذكاري إلى وفد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

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