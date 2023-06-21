تركز على التعريف بقوانين الدولة بشأن الشركات العائلية وتعزيز الوعي لضمان استدامة مستقبل الشركات

الندوة الأولى قدمت لمحة شاملة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والقانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في دبي.

معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: يشكل إطلاق سلسلة الحوكمة بداية نشاطات مركز دبي للشركات العائلية الذي يركز على تطوير آليات وأنظمة الحوكمة المتبعة، وتعزيز نمو واستدامة الشركات العائلية في المرحلة المقبلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، سلسلة الحوكمة - وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.

ووفرت الندوة الأولى التي حملت عنوان "قراءة في قانون الشركات العائلية"، والتي حضرها حوالي 100 مشاركاً، لمحة شاملة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والقانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في دبي، وأتاحت للحضور فرصة التواصل مع زملائهم من أعضاء الشركات العائلية الإماراتية، إلى جانب المشاركة في جلسة نقاش موسعة مع خبراء بارزين لتبادل وجهات النظر حول القانون الجديد. وأتاحت الندوة رؤى ووجهات نظر قيمة حول المنظور القانوني للتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية في دبي والإمارات.

وشهدت الندوة عرضاً تعريفياً من قبل مكتب التميمي ومشاركوه حول المنظومة القانونية والتشريعية للشركات العائلية في دبي، حيث تم استعراض جوانب من القانونين الاتحادي والمحلي في شأن الشركات العائلية، ولائحة القواعد والإجراءات المنظمة والهياكل التنظيمية لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي والمقارنة بينهما. وتم بعد ذلك تنظيم جلسة نقاشية شارك فيها ممثلون من التميمي ومشاركوه ومركز دبي المالي العالمي ومعهد حوكمة تحدث فيها المشاركون حول القوانين ودورها في ضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية وتحسين ممارسات الحوكمة.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يوفر مركز دبي للشركات العائلية منظومة متكاملة من برامج الدعم والتدريب حول القضايا الاستراتيجية التي تهم جميع الشركات العائلية. ويشكل إطلاق سلسلة الحوكمة بداية نشاطات مركز دبي للشركات العائلية الذي يركز على تطوير آليات وأنظمة الحوكمة المتبعة، وتعزيز نمو واستدامة الشركات العائلية في المرحلة المقبلة".

وأضاف الغرير قائلاً:" تجدد غرف دبي التزامها بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها".

تناقش سلسلة الحوكمة القوانين وأبرز ممارسات الحوكمة التي تلعب دوراً محورياً في التخطيط لتعاقب القيادات في الشركات العائلية. وتركز الجلسات على فوائد الحوكمة وتطبيقها في أنشطة الشركات. كما تسعى هذه الجلسات والندوات إلى نشر الوعي وتثقيف مجتمع الشركات العائلية حول الحاجة إلى إقامة نظام حوكمة قوي واكتساب المزيد من المعرفة حول استعدادها ومتطلباتها لتطبيق الحوكمة.

كما تساهم سلسلة الحوكمة، والتي ستنظم ٦ ندوات حتى نهاية 2023، في نشر الوعي بشأن خدمات مركز دبي للشركات العائلية وأوجه الدعم التي يقدمها لهذه الشركات، وتقديم فرص التعارف والتفاعل مع نظرائها من الشركات العائلية. وتستهدف هذه السلسلة مجتمع الشركات العائلية، بما في ذلك أصحاب الشركات والمديرين والمحامين سواء كانوا تابعين لهذه الشركات أو من خارجها، بالإضافة إلى مستشاري التأمين والمخاطر.

وتتضمن سلسلة الحوكمة، لقاءات مع شركات عائلية رائدة لبناء القدرات وتعزيز الوعي، وتبادل أفضل الممارسات، حيث يتم في كل لقاء دراسة حالة واحدة من الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة، واستضافة عائلات مختارة لتقديم خبراتها وتجاربها.

وتسعى هذه اللقاءات إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات ومشاطرة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والتعلم من تجاربها.

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.

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