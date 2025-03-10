دبي_ نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً، جلسة لتدريب ممثلي الشركات العائلية على التعامل مع وسائل الإعلام، وذلك بهدف تعزيز الحضور الإعلامي لهذه الشركات وترسيخ سمعتها ومكانتها، مما يسهم في إبراز تاريخ وإنجازات الشركات العائلية في دبي، والتعريف برؤيتها واستراتيجياتها للنمو المستدام.

وركزت الجلسة التدريبية على تطوير مهارات التواصل الإعلامي الفعّال في بيئة الإعلام الديناميكية الراهنة، حيث عمدت إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لمخاطبة الجمهور بثقة، وتعريفهم بمهارات صياغة رسائل إعلامية واضحة وفعّالة، ووضع استراتيجيات ناجحة للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين، حيث اطلع المشاركون على كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة، والالتزام بإيصال رسالتهم الأساسية، والتحضير لظهورهم الإعلامي بشكل احترافي.

وركّزت الجلسة على الجانب العملي، حيث تمحورت حول مواضيع رئيسية مثل كيفية وضع أهداف تواصل واضحة، وإتقان فن التعامل مع وسائل الإعلام، والقدرة على التكيف مع مختلف التحديات التي قد تظهر أثناء المقابلات الصحفية.

يذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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