يوفر برنامج الولاء الجديد باقة واسعة من المزايا المميّزة، كما يمنح الشركات الأعضاء قيمة متزايدة

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تقديم الدعم لمجتمع أعماله المتنامي والمؤلف من أكثر من 23 ألف شركة مسجلة

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن إطلاق "مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو برنامج ولاء جديد يقدم مجموعة مميزة من الخصومات والمزايا لأعضاء مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة مسجلة.

وستتمكن الشركات الجديدة والحالية من كسب نقاط "مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة" على جميع نفقات أعمالها المعتادة، مثل حزم تأسيس الأعمال والشركات، وخدمات المركز، وتراخيص الأعمال، والتوصيات للإنضمام إلى المركز، وتجديد التأشيرات وغيرها المزيد. ويهدف مركز دبي للسلع المتعددة من هذه المبادرة تقديم مستويات دعم أفضل وأشمل لمجتمع أعماله المتنامي باستمرار، مما يعزز مكانته وجهةً مفضلةً للشركات المحلية والدولية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.

ويتيح البرنامج استخدام نقاط المكافآت في العروض الحصرية، بما في ذلك شراء خدمات مركز دبي للسلع المتعددة، والخصومات على عضوية مجموعة من نوادي الأعمال في المركز وكذلك برنامج العملاء الرئيسيين الحصري في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقدم خدمات مميّزة ودعماً مخصصاً للأعضاء والعديد من العروض الأخرى. وعند حصول الشركات المسجلة على نقاط البرنامج، سيتم تصنيفها وفقاً لثلاث فئات رئيسية – الفضية والذهبية والبلاتينية – كي تستفيد من مجموعة أكبر من المزايا.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: "كان الحافز الرئيسي وراء نجاح مركز دبي للسلع المتعددة في جذب عدد قياسي من الشركات الجديدة هو التزامنا وإصرارنا المستمر على تقديم قيمة حقيقية للشركات المُسجلة عبر كافة المستويات. ولعل هذا ما يبرز أهمية برنامج المكافآت الجديد الذي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه الجهود المبذولة. ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تخدم مجتمع أعمالنا، الذي يضم حالياً أكثر من 23 ألف شركة مُسجلة، وذلك تماشياً مع مساعينا الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعدة، مما يمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها واقتناص الفرص المتاحة في بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، انطلاقاً من إمارة دبي".

يمكنكم التعرّف على مزايا البرنامج بالكامل وكذلك الإطلاع على الأسئلة الشائعة حول برنامج مكافآت الأعمال الجديد المقدم من المركز عبر الموقع الإلكتروني: https://landing.dmcc.ae/business-rewards

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae