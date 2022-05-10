سيقوم مركز دبي للسلع المتعددة وشركة "يو فنتشرز" بتطوير وتشغيل منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا بالتعاون مع الهيئات الحكومية الكولومبية

ستصبح كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمتلك مركز تحكيم إقليمي يخضع للقانون العام

ستعزز المنطقة الحرة الجديدة العلاقات التجارية بين دبي وكولومبيا وتفتح فرصاً استثمارية واعدة في أمريكا الوسطى والجنوبية

سيكون مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة النموذج الذي سيُستلهم منه المركز التجاري والمنطقة الحرة الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة / ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية: أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اتفاقية تاريخية مع السلطات الكولومبية سيشارك بموجبها في تطوير مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة كارتاهينا دي إندياس بكولومبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا وتشغيلها ضمن اتفاقية شراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة داكيا يو فنتشرز، وبتعاون مباشر مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والوطنية في كولومبيا. ويُذكر أن "يو فنتشر" هي شركة استثمار دولي قابضة متخصصة في تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع الدولية واسعة النطاق.

وستكون المنطقة الحرة المخصصة للتجارة إقليم قضائي خاضع للقانون العام الإنجليزي، وستقدّم للأعضاء فيها منصة أعمال دولية بمزايا فريدة مثل مرافق التحكيم، والتأمين ضد المخاطر المُحتملة في كولومبيا، وتوفير شبكة تجارة عالمية، والوصول إلى رأس المال. وعند إنشائها، ستصبح منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا أول مركز تحكيم إقليمي خاضع للقانون العام في أمريكا اللاتينية.

كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التجارة الدولية في كارتاهينا للشركات الأعضاء إمكانية تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل (passporting) بين المنطقتين، مما سيعزز فرص التجارة الثنائية ويوفر وصولاً أكبر إلى الأسواق العالمية.

هذا وأعلن رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي السيد خوان دييجو غوميز خيمينيز عن المشروع رسمياً خلال منتدى (FORO#23) الذي عُقد في ميامي بالولايات المتحدة بحضور نائب وزير التجارة والسياحة الكولومبي؛ ونائب وزير العدل والقانون الكولومبي؛ وعمدة كارتاهينا؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ وممثلين عن شركة "يو فنتشر".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نفخر في أن نكون المنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم مع تجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز الـ 20 ألف شركة. ونحن سعداء بشراكتنا مع ’يو فنتشر‘ لإنشاء مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة كارتاهينا دي إندياس بكولومبيا. ستسهم هذه الخطوة في رسم ملامح مستقبل التجارة عبر إنشاء ممر تجاري فعلي ورقمي جديد بين كولومبيا ودبي، بينما تدعم في الوقت ذاته الأهداف الإستراتيجية الوطنية لدولة كولومبيا، وتفتح باباً من فرص النمو الكبيرة بين الطرفين. أثمرت خبرات مركز دبي للسلع المتعددة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً عن منظومة تجارية متطورة ومنطقة حرة رائدة أصبحت نموذجاً يحتذي به للأسواق العالمية من حيث الترابط والنمو. وسنستند على ذلك في شراكتنا هذه لتطوير منطقة حرة جديدة رائدة عالمياً تستقطب إليها الاستثمار الأجنبي المباشر بين سوقين رائدين، مع توفير فرص التجارة التحويلية لأمريكا الوسطى والجنوبية على نطاق أوسع من خلال دبي".

وقال خافيير أدسيرا، الرئيس التنفيذي لشركة "يو فنتشرز": "نحن سعداء بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة والسلطات ذات السيادة في كولومبيا وشركاؤنا من المؤسسات لإنشاء هذا المشروع الرائد الذي يمتلك جميع مقومات النجاح على المستوى العالمي، ويوفر فرصة تاريخية لكولومبيا يتيح لها تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، ولأمريكا اللاتينية لتطوير مركز مالي وتجاري رائد بين أسواق رأس المال العالمية".وستُصمَّم منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا على غرار مركز دبي للسلع المتعددة، بصفته المنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم ومركزاً عالمياً رائداً للسلع والمشاريع. وكان المركز من بين أوائل الهيئات التي عملت على تطوير بنيتها التحتية الفعلية والمالية اللازمة لاستقطاب التجارة الدولية وتعزيز الاتصال بين الأسواق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين التصنيف الائتماني المعياري لكولومبيا بشكل كبير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

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مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae