مركز دبي للسلع المتعددة و"لوجيس" سيلتزمان بموجب مذكرة التفاهم بالعمل معاً على استكشاف مجالات التعاون المحتملة للمناطق الحرة

سيعمل الطرفان معاً على تعزيز تنمية تجارة السلع في كلتا المنطقتين الحرتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة "لوجيس"، المختصة بالخدمات اللوجستية للسلع الزراعية والجاري العمل حالياً على إنشائها في بنما. ومن المتوقع أن تكون "لوجيس" بمجرد استكمال أعمال تشييدها أكبر منطقة تجارة حرة فريدة من نوعها في أمريكا الوسطى واللاتينية.

وسيعمل مركز دبي للسلع المتعددة و"لوجيس" معاً بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة والخبرات اللازمة من أجل دعم التطوير المستمر لأسواق السلع المزدهرة في كلتا المنطقتين الحرتين.

ووقّع مذكرة التفاهم كلّ من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وساندرو سالسانو، رئيس مجموعة "سالسانو" والمساهم الرئيسي في "لوجيس". وشهد حفل توقيع الاتفاقية في 24 أكتوبر 2022 حضور شخصيات من كبار المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة "لوجيس".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "هذه الشراكة مع لوجيس هي فرصة كبيرة لفتح ممر تجاري حيوي جديد مع أمريكا اللاتينية. من خلال موقعها الإستراتيجي، تعتبر بنما بوابة بين أمريكا الوسطى والجنوبية ولذلك تتمتع لوجيس بموقع مثالي لاستضافة أكبر منطقة حرة من نوعها في المنطقة خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الزراعية. نتطلع لمشاركة خبراتنا وتبادل المعرفة وتعزيز هذه العلاقة على مدى السنوات المقبلة".

ومن جانبه، قال ساندرو سالسانو، رئيس مجموعة "سالسانو" والمساهم الرئيسي في المنطقة الحرة "لوجيس": "سعداء بعقد هذه الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة التجارة الحرة الأولى على مستوى العالم. وقد سنحت لي الفرصة بالتعرف إلى السيد أحمد وفريقه منذ سنوات عديدة، لذلك أوّد أن أشيد برؤيته وأسلوب قيادته ومهارات التنفيذ المتميزة التي يتمتع بها فريقه. وبينما تخطط مجموعة "سالسانو" للتوسع في الشرق الأوسط، يسرنا بناء هذه الشراكة مع منطقة حرة إستراتيجية رائدة في السوق، مثل مركز دبي للسلع المتعددة".

وسيعمل مركز دبي للسلع المتعددة مع "لوجيس" بموجب مذكرة التفاهم على استكشاف الفرص التي من شأنها توسيع نطاق التجارة بين أعضاء المنطقتين الحرتين. كما سيتبادل الطرفان ما لديهما من رؤى حول السوق والتحليلات والتوقعات من أجل دعم تطوير تجارة السلع في كلتا المنطقتين.

ويُشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما ترتبطان تاريخياً بعلاقات دبلوماسية وثنائية عبر مختلف القطاعات. وفي ضوء العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً متسارعاً بين دبي وأمريكا اللاتينية، وخلال ندوة عبر الإنترنت نظمها العام الماضي مكتب تمثيل غرفة تجارة وصناعة دبي في بنما، دعا معالي خوسيه أليخاندرو روجاس، وزير الاستثمار الخاص في بنما، الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من بنما باعتبارها بوابة عالمية لتوسيع نطاق حضورها وانتشارها في أمريكا اللاتينية. وبفضل موقعهما الإستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية، ستكون هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين بنما ودولة الإمارات.

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