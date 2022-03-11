مركز دبي للسع المتعددة ينظّم فعاليته الرائدة "وُجد من أجل التجارة" في إسطنبول بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين

اجتماعات التجارة والتعاون الثنائي عُقدت بمشاركة رابطة الصناعة والأعمال التركية، وغرفة تجارة إسطنبول، واتحاد مصدّري المعادن في إسطنبول وغيرهم

أكثر من 400 من قادة الأعمال الأتراك حضروا الفعالية التي ناقشت سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح سلسلة من الجولات الترويجية والجلسات النقاشية التجارية الدولية ضمن حملته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة"، وذلك في العاصمة التركية إسطنبول.

وتأتي الفعاليات والاجتماعات التي عقدها مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب توقيع 13 اتفاقية تجارية بين جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2022 بهدف تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات.

وسلّطت الجولة الترويجية الضوء على الجاذبية التجارية لدبي، وناقشت جسور التواصل الممكنة بين مركز دبي للسلع المتعددة والسوق التركية وأثرها على تعزيز التجارة بين الطرفين. وشهدت الفعالية، التي أُقيمت بالشراكة مع مجلس الأعمال التركي وشركة التميمي للاستشارات، حضور أكثر من 150 شركة تركية تتطلع إلى توسيع أعمالها على الصعيد الدولي، واستكشاف سبل تأسيس الشركات في دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تجاوز حجم التجارة بين الإمارات وتركيا 26.4 مليار درهم إماراتي (7.2 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2021، وهناك إقبال متبادل وإمكانية قوية لنمو التجارة بين الطرفين عبر جميع قطاعات الأعمال. تعكس الفعاليات التجارية والحوارات التي عُقدت خلال زيارتنا لإسطنبول التزام مركز دبي للسلع المتعددة في دفع عجلة التجارة في الإمارة واستقطاب شركات جديدة إليها. ومع توسع العلاقات بين الإمارات وتركيا وتوطيدها براً وبحراً، بما في ذلك الممر البري التجاري بين البلدين، نتوقع حدوث تقدم كبير على مستوى الربط الإقليمي بما ينتج عنه تطور في الإمكانات التجارية الهائلة بين الطرفين بسرعة متزايدة وتكلفة أقل. يسعدنا أن نكون حاضرين في إسطنبول لاستعراض كل ما تقدمه دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، ونحن على ثقة من أننا سنطلق العنان لمجموعة من الفرص المفيدة للطرفين".

وأقيمت الجولة الترويجية الثانية لمركز دبي للسلع المتعددة أيضاً بالشراكة مع مجلس الأعمال التركي وشركة التميمي للاستشارات في مقر جمعية المصدّرين الأتراك، التي تمثّل أكثر من 100 ألف مصدّر في 27 قطاعاً، واجتمع ما يقرب من 200 شركة للتعرف على كيفية إنشاء الأعمال التجارية في دبي.

كما أجرى مركز دبي للسلع المتعددة محادثات تجارية لاستكشاف سبل التعاون المشترك مع رابطة الصناعة والأعمال التركية، والتي يسهم أعضاؤها في 80% من حجم التجارة الخارجية لتركيا، بالإضافة إلى غرفة تجارة إسطنبول، إحدى أكبر غرف التجارة في العالم، والتي تضم أكثر من 350 ألف عضو.

كما عقد المركز محادثات تجارية حول السلع والتجارة مع اتحاد مصدّري المعادن في إسطنبول، الذي يعمل تحت إشراف وزارة التجارة التركية، ويشرف على صادرات السلع التركية بمجموع يبلغ 87 مليار دولار أمريكي.

وامتدت محادثات التعاون المشترك لتشمل اجتماعات مع جمعية مصدري المنسوجات والملابس بإسطنبول (ITKİB)، وجمعية مصدّري إسطنبول، وغيرهم من الأطراف المعنية.

ومن جانبها، قالت فاطمة نيلغون إميرم، رئيس مجلس الأعمال التركي في دبي والإمارات الشمالية: "يسعدنا أن نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة في استضافة الجولات الترويجية عبر إسطنبول بالتزامن مع توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، والترويج للمركز واستعراض فرص إنشاء الأعمال والشركات في دبي أمام مجتمع الأعمال التركي. وقد ركّزت المحادثات التجارية مع غرفة تجارة إسطنبول، ورابطة الصناعة والأعمال التركية، وكذلك جمعية مصدّري إسطنبول، على مجالات التعاون المستقبلي في عدة محاور وفرص العمل المشترك بين تركيا ودبي ومركز دبي للسلع المتعددة".

ويعكس الحدث والفعاليات التي أُقيمت هذا العام على أرض الواقع في تركيا التزام مركز دبي للسلع المتعددة بدعم توسع الشركات التركية على الصعيد الدولي، وعكس الحضور الكبير للفعالية رغبة قادة الأعمال في تركيا بتحقيق النمو المستدام لشركاتهم عبر دبي.

في عام 2021، كان لفعاليات "وُجد من أجل التجارة" التي نظّمها مركز دبي للسلع المتعددة دورٌ رئيسيٌ في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انضمّت 2485 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة، مما رفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة ليتجاوز أكثر من 20 ألف شركة.

للاطلاع على جدول الفعاليات الكامل لمركز دبي للسلع المتعددة، يرجى زيارة https://www.dmcc.ae/events

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae