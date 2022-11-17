مركز دبي للسلع المتعددة ينظّم فعاليته الرائدة "وُجد من أجل التجارة" للمرة الأولى في فرنسا بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين

قادة الأعمال حضروا الفعالية في باريس وسلسلة من المحادثات التجارية في ليون التي ناقشت سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة

الجولات الترويجية والمحادثات التجارية عُقدت بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، وغرفة تجارة باريس، وغرفة تجارة ليون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا ضمن سلسلة فعاليته الترويجية الرائدة "وُجد من أجل التجارة" وسلسلة من الجلسات النقاشية التجارية الدولية، بهدف توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال في باريس وليون بما يدعم خريطة الطريق الطموحة للشراكة الإستراتيجية الإماراتية الفرنسية "2020-2030".

وشهدت الجولة الترويجية في باريس والمحادثات التجارية في ليون فتح قنوات التواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة والشركات الفرنسية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات. وجرى استكشاف سبل التعاون المشترك بين الطرفين وإمكانية توسيع الشركات حضورها الدولي عبر الإمارة ومركز دبي للسلع المتعددة. واستعرضت المناقشات المجموعة الواسعة من الفرص التي تقدمها دبي، والاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وجاذبيتها التجارية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ارتباطاً في العالم.

هذا وقد حققت التجارة بين البلدين نمواً كبيراً خلال العام الماضي بلغ نحو 28%، وتُعد فرنسا أحد المستثمرين الخارجيين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرى مركز دبي للسلع المتعددة فرصاً كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في العلاقات التجارية الثنائية على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فرنسا في يوليو 2022 حيث تم توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم.

قالت سعادة هند العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية: "نحتفي بتاريخ غني من التعاون والنجاح المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عبر قطاعات مختلفة، ابتداءً بالفنون والثقافة، ووصولاً إلى الأعمال والتجارة. نثمّن الدعم غير المسبوق الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة لمساعدة الشركات على توسيع عملياتها عبر دبي، وفتح مجالات التعاون مع العالم، مما يعزز بدوره مكانة دبي ودولة الإمارات بصفتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية. شهد العام 2021 معدلات زيادة قياسية للتبادل التجاري بين البلدين، وهناك رغبة قوية وإمكانية عالية لزيادة نمو العلاقات التجارية الثنائية على مدى السنوات القادمة".

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "توطدت أواصر العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بوتيرة كبيرة. يعيش في دولة الإمارات نحو 30 ألف مواطن فرنسي، وقد سافر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا هذا العام في أولى زياراته الخارجية كرئيس للدولة، وحكومتا البلدين الآن بصدد الاتفاق على مجموعة من الشراكات الجديدة عبر مجالات التجارة والطاقة والاستثمار. ومع وجود ما يقرب من 700 شركة فرنسية مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة من قطاعات متعددة من بينها التكنولوجيا والتمويل، فإن هذه العوامل كافة تدل على أن هذا التوقيت مثالي لإجراء جولة تجارية من هذا النوع. ويؤكد النمو المستمر في الأعمال والتجارة بين الطرفين على ثقل شراكتنا الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية فرنسا الإستراتيجية كسوق لكل من إمارة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة".

وأقيمت الجولات الترويجية والمحادثات التجارية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، وغرفة تجارة باريس، وغرفة تجارة ليون، واستندت إلى شبكة العلاقات الواسعة التي يحظى بها مركز دبي للسلع المتعددة من الشركاء التجاريين الدوليين في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، قالت أغنيس لوبيز كروز، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات: "تتميز كل من الإمارات وفرنسا بكونهما مركزين عالميين للتجارة والثقافة، ويجمعهما تاريخ كبير من التعاون المشترك الناجح الذي يشكل حجر أساس لتعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة. نحن سعداء للعمل مع المركز ومنح المزيد من الزخم للشركات الفرنسية الراغبة في اغتمام فرص النمو التي توفرها دبي، ونتطلع إلى توثيق التعاون المشترك خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وفتح أبواب جديدة للشركات في كلا البلدين، وتوفير منصة لتحقيق المزيد من الازدهار والنجاح".

ويمتد بين الإمارات وفرنسا تاريخ غني من العلاقات الثقافية والدبلوماسية والتجارية العميقة، لذا فإن فرنسا تُعد سوقاً مهمة لكل من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. وفي يونيو 2020، اعتمد الجانبان خلال اجتماع لجنة الحوار الإستراتيجي الإماراتي-الفرنسي خريطة طريق مشتركة للسنوات العشر المقبلة بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة، وتعزيز سبل التعاون عبر المجالات الرئيسية بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتغير المناخي، والنفط والغاز، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية.

تؤدي سلسلة الحملات الترويجية "وُجد من أجل التجارة" والجلسات النقاشية التجارية الدولية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي بصفتها وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر. وحقق المركز في النصف الأول من عام 2022 أداءً قياسياً باستقطابه1,485 شركة جديدة إلى منطقته الحرة وهو الأعلى منذ تأسيسه، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 21,000 شركة من جميع أنحاء العالم عبر مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات.

يمكن الاطلاع على جدول الفعاليات الكامل لمركز دبي للسلع المتعددة عبر زيارة الرابط: https://www.dmcc.ae/events.

#بياناتحكومية

- انتهى -

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae