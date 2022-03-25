يهدف المركز لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 6.3 ميغاواط في 17 موقعاً في منطقة أبراج بحيرات جميرا

توقعات بتحقيق المبادرة لوفورات تزيد عن 7,612 ميغاواط في ساعة من الكهرباء سنوياً باستخدام ألواح الطاقة الشمسية

المنطقة ستستفيد من الوفورات في التكاليف من خلال خفض تعريفات الاستهلاك

المبادرة تنسجم مع إستراتيجيتي دبي ودولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع والمُطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، عن خططه لتركيب مظلات مزودة بألواح الطاقة الشمسية في معظم مواقف السيارات في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وبمجرد اكتمال المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 6.3 ميغاواط، ستضم منطقة أبراج بحيرات جميرا أحد أكبر مواقف السيارات المغطاة بألواح الطاقة الشمسية في دولة الإمارات. وسينتج عن المشروع خفضاً ملموساً في رسوم استهلاك الطاقة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، مما سيقلل التكاليف على ملّاك العقارات والسكان وجميع المستأجرين. ويتم تمويل المشروع من الوفورات التي يتم تحقيقها من توليد الطاقة دون أن يتكبد مجتمع أبراج بحيرات جميرا أي تكاليف إضافية.

وتم توقيع الاتفاقية التي تمتد على مدى 20 عاماً كجزء من "إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" وخطة دبي لتحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، والتي تستهدف توفير كامل احتياجات دبي من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كما تندرج الاتفاقية ضمن إستراتيجية الاستدامة الموسعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تهدف إلى التقليل من التأثيرات السلبية لمجتمع أبراج بحيرات جميرا على البيئة، وخصوصاً في مجال استهلاك المياه والطاقة. من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في مارس 2022، علماً بأنه من المخطط ضم مزيد من أصول المركز وإطلاق مبادرات أخرى لخفض استهلاك الطاقة في إطار هذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "رأينا خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ’COP26‘ كيف أن الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية تأتيان على رأس قائمة القضايا البيئية التي تواجه الأفراد والشركات اليوم. وتعتبر الاستدامة من أولويات مركز دبي للسلع المتعددة، ونفخر بمكانتنا الريادية في دعم جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني. وستساعدنا هذه المبادرات على إحداث تأثير إيجابي كبير يعود بالفائدة على 100 ألف شخص يعيشون ويعملون ويزورون مجتمع أبراج بحيرات جميرا".

ويأتي تركيب الألواح الشمسية في مختلف أنحاء منطقة أبراج بحيرات جميرا بعد مبادرة للطاقة الشمسية المستخدمة في برج "وان جي إل تي"، والتي ستحقق وفورات كبيرة في التكاليف. كما تم تنفيذ مجموعة من مبادرات توفير الطاقة الأخرى خلال الاثني عشر شهراً الماضية والتي أسهمت في تخفيض الاستهلاك من شبكة الطاقة الوطنية بأكثر من 30%.

وتأتي قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة على رأس أولويات مركز دبي للسلع المتعددة. وفي أغسطس 2017، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة أول منطقة حرة في دول مجلس التعاون الخليجي توقع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) الذي يشجّع على اعتماد الممارسات المسؤولة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها. وضمن هذا الاتفاق، ينشر المركز تقريره السنوي للاستدامة الذي يسلط الضوء على التقدم الذي يُحرزه في تحقيق أهداف الاستدامة.

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مركز دبي للسلع المتعددة

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae