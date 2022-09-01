تأجير مساحات تمتد لأكثر من 495,000 قدم مربعة قبل اكتمال أعمال البناء في البرج

تضم قائمة المستأجرين شركات مثل هايسنس وهيكفيجن والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)

ستبدأ قريباً الأعمال الإنشائية للبرجين الآخرين في منطقة أبتاون دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تأجير كافة المساحات المكتبية في أبتاون تاور قبل اكتمال أعمال البناء في البرج، والمزمع الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا العام.

تم تأجير مساحات مكتبية من الدرجة الأولى تمتد على مساحة أكثر من 495,000 قدم مربعة وتتوزع على 22 طابقاً، ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع حضور مركز دبي للسلع المتعددة في دبي تلبيةً للطلب المتنامي من الشركات على الانضمام إلى المركز، والتي يزيد عددها حالياً عن 21,000 شركة. وتضم قائمة المستأجرين في أبتاون تاور شركات مرموقة مثل هايسنس وهيكفيجن والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) وغيرهم الكثير من الذين اختاروا مركز دبي للسلع المتعددة ليكون المقر الإقليمي لشركاتهم في المنطقة. كما سيحتضن أبتاون تاور المقر الرئيسي الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة بالإضافة إلى مركز أعمال فائق التطور.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "سيعزز إطلاق أبتاون تاور، ومنطقة أبتاون دبي عموماً، من جاذبية دبي التجارية، إذ سيوفر مزيداً من قنوات التواصل مع مراكز الأعمال والموانئ والمطارات في الإمارة. ويأتي تأجير المساحة المكتبية في أبتاون تاور بنسبة 100% قبل اكتمال أعمال البناء فيه، واختياره من قبل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة ليكون مركزاً لعملياتها في المنطقة دليلاً إضافياً على ثقة المستثمرين في مركز دبي للسلع المتعددة والاقتصاد المزدهر لإمارة دبي".

وأضاف: "يُعدّ أبتاون تاور فرصة مميزة للمستثمرين والشركات، إذ يمثّل إضافة جديدة ذات قيمة كبيرة إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الحائز على جوائز عديدة والذي يضم أكثر من 21,000 شركة. يوفر المركز للشركات فرص تطور كبيرة وآفاق نمو واعدة بفضل شبكة الربط القوية التي يمتاز بها ومرافق التجارة المتكاملة التي يقدمها. وسيعزز أبتاون تاور بشكل كبير الخدمات والعروض التي نقدمها، ونشعر بالفخر لكونه نال استحساناً كبيراً وأصداءً إيجابية في السوق".

يُعد أبتاون تاور أول برج يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي، ويشكل أحدث إضافة إلى محفظة مركز دبي للسلع المتعددة، ويوفر مرافق تجارية وسكنية وترفيهية متميزة. وتتواصل الأعمال الإنشائية لمنطقة أبتاون دبي بخطىً متسارعة، ومن المزمع أن يبدأ العمل في البرجين التاليين قريباً.

وبالإضافة إلى أبتاون تاور، ستضم منطقة أبتاون دبي ما يقرب من 6 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والسكنية من الدرجة الأولى، ومجموعة واسعة ومتنوعة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، وحوالي 2000 وحدة سكنية، فضلاً عن ساحة ترفيهية مركزية، وعدد من الفنادق الفاخرة، وجميعها مجهّز بأحدث المرافق العالمية التي تلبي متطلبات زوار المنطقة وسكانها والعاملين فيها على حد سواء.

ويحاكي تصميم البرج بريق الألماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس القوية. وسيبلغ طول برج أبتاون 340 متراً، وسيكون متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن المقر الرئيسي الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة. كما سيضم البرج 188 غرفةً وجناحاً فندقياً فاخراً ومطاعم حصرية ومرافق مؤتمرات شاملة و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد.

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حول أبتاون تاور

يُعد أبتاون تاور أحد البرجين شاهقي الارتفاع اللذان ستحتضنهما منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. قام بتصميم البرج المهندسان المعماريان الشهيران أدريان سميث وجوردون جيل، ويتميز بواجهته الزجاجية التي تحاكي بريق الألماس. ويشكل البرج إضافة مميزة إلى التصميم المعماري الأخّاذ لمدينة دبي، ويوفر مرافق تجارية وسكنية وترفيهية رائدة تضفي مزيداً من القيمة إلى مجتمع الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة، ويقدم تجربة فريدة لسكان البرج وزواره على حد سواء.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae