الاتفاقية تركز على دعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى توسيع نطاق تواجدها الدولي انطلاقاً من دبي

ستعمل غرفة تجارة بروكلين على ترويج المرافق التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة داخل مجتمع أعمال نيويورك

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام اتفاقية مع غرفة تجارة بروكلين الأمريكية والتي بموجبها سيتعاون الطرفان معاً ضمن جُملةً من المبادرات المشتركة المثمرة بهدف تعزيز سُبل التعاون التجاري بين البلدين ودعم الشركات الأمريكية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دولياً انطلاقاً من دبي.

وسيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بروكلين من أجل تمكين الشركات الأمريكية في نيويورك من تأسيس أعمالها والتوسّع انطلاقاً من دبي، للاستفادة من موقع الإمارة كبوابة رئيسية تتيح الوصول إلى بعض أسرع أسواق العالمية نمواً. وبالمثل، ستعزز هذه الاتفاقية قدرة الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة على دخول السوق الأمريكية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسرّ مركز دبي للسلع المتعددة التعاون مع غرفة تجارة بروكلين في إطار توفير فرص نمو جديدة وتحقيق مكاسب مشتركة على مستوى الأعمال والحراك الثقافي. تتمتع كل من نيويورك ودبي بمكانة رائدة بوصفهما مركزين تجاريين متصلين ينبضان بالحيوية، وتزخر كلتا المدينتين بمشهد أعمال دينامي يتبنّى رؤية مستقبلية ترسم ملامح قطاع التجارة. وفي ظل استمرار مسيرة النمو والتطوّر في بروكلين، فإننا نتطلع إلى التعاون مع غرفة تجارة بروكلين ومجتمع أعمالها الذي يضم 62 ألف شركة، من خلال توفير آفاق واعدة من فرص النمو والازدهار انطلاقاً من دبي".

ولأن مركز دبي للسلع المتعددة يركز أنشطته وأعماله على تجارة السلع، فستشهد الشراكة مع غرفة تجارة بروكلين أيضاً الترويج للمرافق والخدمات المقدمة من بورصة دبي للماس ومركز الشاي ومركز القهوة بين أوساط شركات تجارة السلع في مجتمع أعمال نيويورك.

ولطالما تضطلع بورصة دبي للماس بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة صناعة الماس الدولية، خاصةً أنها اليوم تنضم إلى مصاف الدول الرائدة في تجارة الماس الخام مع تجاوز حجم قطاعها المحلي لتجارة الماس 22.8 مليار دولار خلال العام 2021. ولا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكثر الأسواق الاستهلاكية لمنتجات الماس والمجوهرات، ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقية المبرمة مع غرفة تجارة بروكلين والتي ستساهم في دعم مسيرة نمو قطاع تجارة الماس المصقول داخل دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال راندي بيرز، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة بروكلين: "تتمتع بروكلين بشهرة دولية اكتسبت عن جدارة واستحقاق، وأصبحت اليوم علامة تجارية عالمية كونها بوابة إلى السوق الدولية. ونحن سعداء بشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستعزز الروابط التجارية والثقافية الممتدة بين البلدين".

يضم مركز دبي للسلع المتعددة سلسلةً من المرافق العالمية التي تقدم محفظة استثنائية من خدمات الأعمال، تماشياً من التزامه بتسهيل ممارسات الأعمال. ويستضيف المركز مجتمع أعمال متنام يضم أكثر من 21 ألف شركة، بدايةً من الشركات الكبرى ومروراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الناشئة. واليوم، يضم المركز أكثر من 650 شركة أمريكية.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae